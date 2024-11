La Fira Avícola de El Prat (Barcelona) se centrará en el territorio y la sostenibilidad

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 51ª edición de la Fira Avícola de El Prat de Llobregat (Barcelona), la muestra que tiene el Pota Blava y la Carxofa Prat como protagonistas, se celebrará los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en la granja de La Ricarda, centrada en el territorio y la sostenibilidad.

En esta edición, el espacio gastronómico volverá a ocupar una de las naves de la granja, con una superficie de 600 metros cuadrados, y se dará "mayor protagonismo a la cocina basada en los productos locales", informan los organizadores en un comunicado este lunes.

Los participantes de la edición de este año son 9 Cèntric, Cafè L'Artesà, El Bar de La Capsa, Fundació Rubricatus, Gastro Garatxe, Gran Mercat - Best Western Plus Hotel Alfa Aeropuerto, L'Apat del Prat, La Carpa Natural Food by Emilio Sánchez Academy, La Santa i les postres de La Montserratina.

El espacio también acogerá actuaciones musicales, actividades infantiles, y una exposición de artistas locales que dan su visión particular del Pota Blava y la Carxofa Prat.

Se incorpora este año una actividad que fomenta el turismo sostenible: el domingo 1 de diciembre, se organizará una ruta con Bromptolona por los espacios naturales del Llobregat y el Parc Agrari, que acabará con una visita a la Fira Avícola 2024.

También se celebrará la IV edición de la Fira de Vins, en colaboración con Vinyes, Cal Pere Tarrida y Central Wine.