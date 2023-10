La fiscal jefe de Barcelona sobre que no prescriban abusos a menores: "Estudiemos bien cada reforma"

Un juez a los diputados: "Tengo la sensación de que la solución está más en sus manos que en las nuestras"

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Neus Pujal, ha alertado este lunes en el Parlament ante una eventual petición de que no prescriban los abusos sexuales a menores: "Estudiemos bien cada reforma que hagamos y no la hagamos de forma precipitada".

"Creo que no se puede legislar a golpe de telediario, no se puede usar el Código Penal como un mecanismo para hacer política", ha afirmado en su comparecencia como experta en la comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia.

Lo ha dicho el mismo día que la presidenta de la comisión de investigación sobre pederastia en la Iglesia del Parlament y diputada de los comuns, Susanna Segovia, ha explicado que esta comisión impulsará una proposición de ley en la Cámara catalana para que no prescriban los abusos sexuales a menores.

Ha afirmado que cada reforma legislativa requiere un estudio profundo, ha remarcado que ha habido reformas con gazapos que no se han rectificado, y ha afirmado que la reforma de la ley de protección integral de la infancia estableció un plazo bastante amplio para el cómputo de la prescriptibilidad: "Esperemos a ver los frutos, no volvamos a reformar".

La fiscal jefe ha señalado que los casos de abusos "a veces tardan mucho en celebrar el juicio", lo que va en contra de la acusación, y ha lamentado que ha habido juicios que se celebran ocho años después, por lo que ha abogado por dar celeridad a su celebración.

MIGUEL ÁNGEL TABARÉS

Por su parte, el juez del Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés, ha señalado en su comparecencia en el Parlament como experto que "el castigo resuelve hasta donde resuelve", y ha considerado que en los delitos contra la libertad sexual a menores los términos comienzan a computar desde que tiene 35 años, por un plazo de 10 o 15 años.

"Posiblemente lo que hay que preguntar es qué ha hecho la administración desde que esta víctima tenía 10 años hasta qué cumplió 50 y finalmente no ha denunciado. Durante estos 40 años qué le ha ofrecido la sociedad para que pueda aflorar el problema que ha tenido", ha dicho.

Ha dicho que la cuestión es "qué se hace desde la sociedad" respecto a este 10-20% de conciudadanos que ha sufrido una agresión sexual cuando eran menores.

Tabarés ha añadido dirigiéndose a los diputados: "Tengo la sensación de que la solución está más en sus manos que en las nuestras. El problema no es si hay 10 años más de prescripción, sino qué ocurre en los 40 años de sufrimiento. El problema no está en que un juez escuche o no a una víctima, el problema es quién tiene que escuchar a la víctima para que esa escucha sea útil para la víctima".

El juez ha dicho que "numéricamente" el grueso de los casos está fuera de la Iglesia, y ha considerado una herramienta básica para la prevención la escuela porque los menores deben saber qué es un abuso y tener una figura de referencia.