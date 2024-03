El fiscal ve un "plan idéntico" de un docente barcelonés acusado de agresión sexual a dos alumnos

El hombre niega que los agrediera y acusa a un niño de abusar de su hermana



BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha alertado de que el profesor y entrenador de La Salle Bonanova de Barcelona acusado de presuntamente agredir sexualmente durante tres años a un menor que era alumno y jugador de la escuela, además de hijo de su pareja, siguió "un plan idéntico" con otro niño de otra escuela en la que trabajó antes.

Lo ha afirmado el fiscal este lunes en el trámite de informes finales en el juicio que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Barcelona, y en el que la acusación pública ha reclamado una condena de 10 años de prisión mientras que la defensa ha reiterado su petición de que sea absuelto ya que el acusado niega todas las agresiones que se le atribuyen.

En la primera jornada del juicio, el 29 de febrero, declaró el denunciante y otro menor que también denunció al mismo hombre por presuntamente agredirlo sexualmente, algo que se enjuicia en otra causa, y a partir de lo que contó este segundo denunciante el fiscal ha remarcado que el acusado presuntamente siguió el mismo método.

Los dos tenían ocho años cuando conocieron al docente, ambos estaban viviendo el divorcio de sus padres y a los dos el hombre les invitó a ir de viaje juntos a Rumanía.

En cambio, el acusado ha negado las agresiones durante su interrogatorio y ha utilizado su derecho al último turno de palabra en el juicio para arremeter contra el menor y afirmar que presuntamente abusaba sexualmente de su hermana pequeña.

Según ha dicho en esta parte final del juicio, en la que nadie le podía repreguntar, su exmujer le "confesó" que los abusos que supuestamente había cometido el niño, hijo de su anterior marido, cuando ellos ya llevaban más de 10 años de relación.

"Pocos días después puso una denuncia en mi contra", y ha sugerido que lo denunciaron para tapar el supuesto abuso que atribuye al menor.

AISLAMIENTO Y CONTROL

Según las acusaciones del juicio por el caso en La Salle Bonanova, el hombre se dedicó durante años a aislar al niño de su entorno en la escuela y en el club de fútbol para tenerlo controlado y asegurarse de que no lo acusara.

También llegó a ser pareja de la madre del niño, tuvieron juntos tres hijos más y según el fiscal el hombre se aprovechó de la "situación de vulnerabilidad" en la que se encontraba el menor tras el divorcio de sus padres y supuestamente él mismo se dedicó a profundizar el sentimiento que tenía el niño sobre la ausencia de su padre, comentándole cosas como que no lo iba a ver a los entrenos o que no lo quería.

En su declaración, que se hizo a puerta cerrada para preservar su intimidad, el denunciante afirmó que durante esa época su vida se convirtió en un infierno.

"UN CORREDOR DE FONDO"

"El acusado es un corredor de fondo, no es una persona que de forma precipitada se ponga a actuar y pueda cometer errores. Tardó años en actuar. Mientras tanto se dedica a macerar el niño, a intoxicar al entorno diciendo que es un niño rebelde", ha dicho el fiscal sobre el aislamiento que considera que trazó antes de empezar los abusos, que presuntamente ocurrieron en los vestuarios del club, en la casa donde convivían cuando fue pareja de su madre y en la casa de veraneo de la familia.

Durante el informe final el fiscal también ha hecho referencia a unas libretas con anotaciones del acusado, que sirven como prueba en la causa y que según el acusado son "relatos de ficción".

El fiscal ha remarcado que incluyen datos concretos de alumnos reales de la escuela, con su nombre y año de nacimiento, y ha leído al tribunal este fragmento que hace referencia al denunciante: "Me gusta y lo quiero. Pero no lo quiero para vivir en casa, lo quiero para mantener relaciones sexuales con él hasta que me aburra y pase a por otro".

"UN PUBER YA NO LE INTERESA"

El fiscal cree que el acusado dejó de agredir sexualmente al menor cuando éste cumplió 14 años y le dijo que tenía su primera novia, porque ya no satisfacía sus gustos como pedófilo: "Ya no le interesa porque ha nacido el deseo sexual, ya no es un niño, es púber y un púber ya no le interesa".

La abogada de la acusación particular, que ejerce el denunciante, ha centrado su informe en recalcar aspectos que han dado credibilidad la declaración del chico, y ha afirmado que el acusado tenía sobre él "una fuerza a todos los niveles, también intimidatoria, brutal".

EL ACUSADO LO DEFINE COMO "REBELDE"

El acusado ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, ha relatado la relación que tuvo con el niño desde que él tenía ocho años y era su entrenador, y ha afirmado que era "un niño un poco rebelde que no obedecía las normas".

Ha negado que hablara con el niño sobre la ausencia de su padre tras el divorcio, y ha contado que cuando propuso invitarlo de viaje a Rumanía su madre estuvo "entusiasmada" y que a la vuelta de ese viaje iniciaron su relación de pareja.

El acusado ha insistido en el mal carácter del menor y ha contado que él intentaba "marcar una disciplina estricta" en casa, y al preguntársele se lo agredió sexualmente o se masturbó ante él o le pidió que se desnudara lo ha negado.