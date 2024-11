Fiscalía de Barcelona defiende que familiares de solicitantes de eutanasia puedan recurrir

BARCELONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha defendido que familiares de solicitantes de eutanasia puedan recurrir la decisión ante el juez, según han explicado en un comunicado este viernes.

La sección Especializada Contencioso-Administrativo ha recurrido en apelación la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Barcelona por la que se inadmitía el recurso interpuesto por el padre del solicitante contra la resolución de la Comissió de Garantía i Evaluació de Catalunya (CGEC).

La resolución recurrida rechazó el recurso del padre contra la decisión de la CGEC por "entender fundamentalmente que no tenía legitimación para recurrir por ausencia de un interés legítimo", ya que el interés no puede basarse en la simple relación familiar --en sus palabras-- y que no se habían utilizado medidas civiles que modificasen la capacidad del solicitante de la prestación.

La Fiscalía comparte la argumentación recurrida y defiende que la decisión de solicitar la eutanasia o ayuda para morir "es una decisión eminentemente personal" y que deben de tenerse en cuenta los valores constitucionales de libertad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la integridad física y moral.

"No obstante, el recurso se centra no en la cuestión de fondo de si concurren o no los presupuestos para su autorización, sino en lo relativo a la legitimación para recurrir dicha resolución a fin de poder someter la misma al oportuno control judicial", dicen.

En este mismo sentido, la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (Lore) señala que se tiene que verificar que se cumplen todos los requisitos y condiciones para el correcto ejercicio de solicitar y recibir la eutanasia.

El propio Tribunal Constitucional (TC) sostiene que las resoluciones pueden recurrirse judicialmente por quienes tengan derecho o interés legítimo en el procedimiento, como allegados y personas del círculo familiar del solicitante.