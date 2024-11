Fiscalía pide 32 años de prisión para un acusado de prostituir a la hija de su pareja en Gavà (Barcelona)

También lo acusa de agredir sexualmente a la denunciante y a su hermano y de golpear a este último

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 32 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente entre 2006 y 2014 a los dos hijos menores de edad --niño y niña-- de la que fue su pareja durante una década en Gavà (Barcelona) y, en el caso de la hijastra, obligarla a prostituirse.

En el juicio, que ha comenzado este martes en la sección 20 de la Audiencia de Barcelona, el ministerio público le acusa de haber violado a su hijastra en diversas ocasiones, fotografiarla en ropa interior para publicar las imágenes en una web de encuentros sexuales y obligarla a practicar tríos con él y con terceros.

En lo que respecta al varón, el ministerio fiscal le acusa de haberle sometido a actos de "humillación y menosprecio" y de haberle agredido sexualmente aprovechando, como en el caso de la hermana, los momentos en los que la madre se ausentaba del domicilio familiar para acudir a su puesto de trabajo.

"ERAN COMO MIS HIJOS"

El procesado, que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular, ha rechazado categóricamente estas acusaciones y ha manifestado que se llevaba bien con ambos, que con el niño tenía, textualmente, un trato prácticamente de padre e hijo, que nunca le puso la mano encima y que no tuvieron discusiones fuertes ni con violencia.

El acusado también ha negado las acusaciones de agresión sexual, rechazando uno por uno los actos que la Fiscalía describe en su escrito de acusación hacia ambos menores de edad, hoy ya adultos: "Prácticamente eran como mis hijos", ha añadido.

Ha explicado que a la menor le hizo fotos porque es "aficionado" a la fotografía, que su entonces pareja estaba presente en la mayoría de las sesiones y ha negado que las colgase en internet como reclamo para ofertar servicios sexuales, y ha asegurado que era su novia y madre de los niños quien se publicitaba porque durante el último año de relación ejercía la prostitución.

La mayoría de las fotos, ha dicho el acusado, se colgaban en el perfil de Facebook tanto de él como de la menor, por lo que eran de dominio público, y que otras formaban parte del portfolio de él y de la chica, que también posaba como modelo para otros fotógrafos.

Ha recordado que cuando le detuvieron él mismo pidió a su actual pareja que entregara las fotos a los Mossos d'Esquadra, una versión que ha corroborado su novia, que ha declarado como testigo, y que ha precisado que el procesado la llamó pidiendo que llevase a la comisaría un ordenador y un pendrive.

El acusado también ha negado que le realizara tocamientos al niño o que lo obligara a ver cómo su hermana, también menor, se masturbaba: "Yo no tengo ninguna derivación bisexual, me parece muy fuerte y me daña bastante. Nunca he hecho eso, jamás".

DESPECHO

Sobre los posibles motivos por los que sus hijastros lE denunciaron ha señalado que, tras pensarlo durante 5 años, ha llegado a la conclusión de que fue su expareja la que "puso el granito de arena" porque estaba despechada, en sus palabras, porque él había comenzado una relación sentimental con su actual novia, a la que su ex, siempre según su versión, increpó públicamente en una cafetería.

Un episodio que ha corroborado su novia actual, que ha dicho que el acusado jamás ha tenido episodios de violencia con sus hijos, con los que ha convivido, y que ha añadido que la denuncia coincidió con el momento en el que se fueron a vivir juntos: "Volvería a elegir mil veces a la persona con la que estoy conviviendo"

Ambos han manifestado que la madre de los menores les denunció tras practicar un trío --el acusado, su actual pareja y la madre de los denunciantes-- por una presunta violación con sumisión química, unos hechos que, según el procesado, "se pudo demostrar que eran mentira y se archivó el caso".

RELACIONES "MUY AGRESIVAS"

La denunciante ha declarado que el acusado se coló en su cama por primera vez cuando estaba en primaria, que en los siguientes años la violó en varias ocasiones en relaciones que ha descrito como "muy agresivas" y que se produjeron al menos una vez por semana durante años.

También, que cuando tenía 15 años la obligó a mantener relaciones con él y con una prostituta en un piso de Castelldefels (Barcelona) y que en una ocasión la llevó a las inmediaciones del Camp Nou y la obligó a hacer un trío con un "travesti".

Unos hechos sobre los que la defensa ha apreciado contradicciones respecto a lo declarado en fase de instrucción y sobre los que la prostituta, que ha declarado como testigo, ha dicho que nunca se produjeron.

La testigo ha dicho que conocía al acusado por haber sido su cliente y que coincidió con la familia en una cafetería, pero que nunca se acostó con la menor: "¡Ay no por favor, si era una niña!. Con el señor sí, pero con ella no. En qué cabeza cabe, que soy mujer", ha respondido a las preguntas de la fiscal.

Sobre las contradicciones señaladas por la defensa, la denunciante ha dicho que sufre "muchas lagunas mentales" y que ha ido desbloqueando recuerdos gracias a la terapia psicológica.

También ha dicho que el acusado le sugirió que la prostitución era una buena idea para traer dinero a casa, que le hizo la vida imposible hasta que accedió y que finalmente le buscó un nombre ficticio, publicó fotos suyas en una web de contactos con un teléfono que ella gestionaba y un correo que manejaba él y que tenía que entregarle el dinero en efectivo de estos encuentros, que se produjeron cuando ella estaba en bachillerato y tenía menos de 18 años.

"ERA COMO UN INFIERNO"

Por su parte, su hermano ha dicho que cuando su madre estaba en casa "todo era paz y armonía, pero en el momento que no estaba era un poco como un infierno", que el acusado lo golpeaba y que llegó a agarrarlo por el cuello y a amenazarlo de muerte si se lo contaba a su madre.

"Este señor me producía miedo, pánico y me repugnaba", ha descrito dirigiéndose al acusado, que lo escuchaba tras una mampara para evitar la confrontación visual, tras relatar que le obligó a ver a su hermana masturbándose y tras describir una práctica sexual al que lo sometió que, según la defensa, no se casa con lo que explicó en instrucción.

Por su parte, la madre de los denunciantes y expareja del acusado, que ha declarado como testigo pese a tener dispensa, ha manifestado que no notó nada extraño en los niños más allá de que los menores "estaban un poco más retraídos", algo que achacó a la pubertad y al cambio hormonal.

La madre ha negado estar al corriente de que el acusado fotografiara desnuda a su hija, a lo que la defensa ha pedido que se le exhibiesen unas fotografías en las que ambas aparecen besándose y sobre las que ella ha negado que estuvieran "completamente desnudas".

Por estos hechos la fiscal lo acusa de dos delitos continuado de agresión sexual con penetración por dos hechos cometidos hacia un menor de 13 años, uno a mayor de 13 y otro a un adulto, un delito de favorecimiento de la prostitución y un delito de violencia física y psíquica habitual por los que pide imponerle 32 años de prisión y que indemnice a sus hijastros con 80.000 euros en el caso de la chica y 60.000 en el del chico.