Foment cree que habría que plantear la utilidad de la UE "si se demuestra insolidaridad"

Pide una "hibernación de impuestos" si el Gobierno hiberna la economía

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha llamado este lunes a preguntarse para qué sirve la Unión Europea si se demuestra la insolidaridad de los países nórdicos con los países más afectados económicamente por el coronavirus.

"Si se demuestra la insolidaridad de los países nórdicos, quizás deberíamos platearnos para qué sirve la Unión Europea", ha declarado en una entrevista de Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Así se ha pronunciado tras pedir al Gobierno medidas como que asuma el 75% de los salarios o que se paralice el pago de impuestos de las empresas que cierren, en la que ha considerado que el Estado podría hacer lo que plantea la patronal catalana si después cuenta con ayuda europea.

"Se le dispararía el déficit, se incrementaría la deuda pública, pero también debería pensar que esto se tendría que resolver a corto plazo", ha pronunciado en referencia a los 'coronabonos'.

Además, se ha referido a las declaraciones del domingo de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendiendo una hibernación de la economía: "Me hace gracia que cuando Montero se refiere a una hibernación, no hable a continuación de una hibernación de impuestos".

Sánchez Llibre ha valorado que el nuevo Decreto Ley publicado el domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no cambia mucho del anterior: "El 70-80% de servicios que estaban trabajando hasta finales de la semana pasada continuarán abiertos. Esto es improvisación, falta de rigor y falta de respeto".

Preguntado sobre quién decide cómo se devuelven los ocho días que los trabajadores cobrarán sin ir a trabajar, ha valorado que tendrá que haber un acuerdo entre los trabajadores y sindicatos también teniendo en cuenta los convenios colectivos de cada empresa: "En estos momentos la complicidad que tenemos los empresarios y los sindicatos está al 150%".

NO PROHIBIR LOS DESPIDOS

Ha defendido la honorabilidad de los empresarios, ha valorado que seguramente no habrá despidos --"tal vez alguno"--, y ha aseverado que los empresarios no quieren despedir sino dar trabajo, por lo que ha sostenido que no hace falta prohibir los despidos.

Con todo, ha considerado que la recuperación después de la crisis por el coronavirus será muy rápida, que es "realmente optimista", y que desde Foment están trabajando estrategias para la recuperación después de la emergencia sanitaria, a lo que ha zanjado que el Estado les debe ayudar.

TORRA, SOBRE EL PARÓN DE LA ECONOMÍA

En una entrevista de Ser Catalunya, recogida por Europa Press, preguntado por que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, celebre el parón de la economía, salvo actividades esenciales, Sánchez Llibre ha afirmado: "Nosotros lo que queremos es defender el tejido empresarial y si coincidimos con el presidente de la Generalitat, fantástico, y si coincidimos con el presidente del Estado, fantástico".

"Nosotros lo que queremos es que se nos respete, atender estos servicios mínimos, generar riqueza, que cuando pase todo este estruendo podamos continuar generando riqueza y ocupación. No queremos que nuestras empresas cierren", ha valorado.