Foment lanza un 'SOS' por la industria ante la escalada de los costes energéticos

Archivo - La sede de Foment del Treball en Barcelona- FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha lanzado este domingo un 'SOS' por la industria ante "una escalada de los costes energéticos que amenaza la competitividad, la producción y el empleo".

La patronal ha exigido al Gobierno en un comunicado este domingo medidas extraordinarias e inmediatas para "frenar el deterioro del tejido industrial, especialmente en los sectores que dependen intensamente del gas y de la electricidad".

Ha reclamado elevar las compensaciones por los costes indirectos de dióxido de carbono hasta el máximo permitido de la Unión Europea (UE), entre 900 y 1.000 millones de euros, frente a los 600 millones presupuestados para 2026.

Los incrementos de la factura energética "reducen los márgenes de las empresas, dificultan las inversiones y sitúan determinadas actividades ante decisiones que pueden resultar irreversibles".

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

La patronal ha advertido que "ya se están produciendo ajustes de carga y paradas puntuales" en procesos industriales durante las horas de mayor coste.

"Si la escalada persiste, estas decisiones coyunturales pueden desembocar en reducciones permanentes de capacidad, cierres de plantas, deslocalizaciones y expedientes de regulación de empleo", ha advertido, y ha señalado que están en juego puestos de trabajo cualificados.