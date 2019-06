Foment del Treball pide mejoras fiscales en Catalunya para poder competir con Madrid

Publicado 13/06/2019 17:06:19 CET

Insta al Estado a elaborar un plan contra la economía sumergida para tener una fiscalidad competitiva

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha pedido este jueves una decena de mejoras fiscales en Catalunya para poder competir con la Comunidad de Madrid, que pasan por optimizar el modelo de financiación autonómico del Estado y reducir la carga de tributos propios de la Generalitat, ya que ambas cosas "penalizan" la actividad económica.

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa al presentar el informe 'Por una fiscalidad competitiva', del que la patronal ha extraído una docena de propuestas, y su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha enmarcado en el objetivo de mantener el Estado del Bienestar y que Catalunya atraiga inversiones y talento.

"Lo que pedimos es una reflexión. La Generalitat ha tenido que recorrer a estos 18 tributos porque no tenemos un buen sistema de financiación", ha sostenido, puntualizando que su declaración no es una crítica fiscal a la Generalitat.

En esta línea, han señalado que Catalunya es la comunidad autónoma con más tributos propios de España, con 18, pero la recaudación solo es superior en un punto más (3,2%) respecto a la media del resto de autonomías (2,2%).

"Catalunya tiene una carta de presentación de impuestos altos, algo que no facilita ni la atracción ni la retención de talento", ha valorado el presidente de la comisión de Economía de la patronal, Valentí Pich, quien ha defendido que primero hay que crear riqueza para que haya un excedente y luego se reparta a la sociedad.

Por su parte, el secretario general adjunto y economía de la patronal, Salvador Guillermo, ha insistido en que se debe revisar el modelo de financiación de las comunidades de régimen común y que antes de subir impuestos hay que combatir el fraude.

ECONOMÍA SUMERGIDA

"El problema no está en los que pagan, sino en los que no pagan. Decimos que el foco no es subir impuestos, sino luchar contra la economía sumergida. Si hay fraude se tienen que utilizar todas las herramientas", ha razonado.

Por ello, la patronal ha instado al Estado a elaborar un plan estratégico a cuatro años para reducir la economía sumergida española en diez puntos en relación al PIB, con lo que la situaría en el 15%, un nivel similar a la de Francia (16%), Alemania (15,6%) y Reino Unido (13,3%).

"Pedimos que hagan un plan estratégico y ataquemos las bolsas de fraude para recuperar ingresos fiscales. En cuatro años se pueden recaudar 40.234 millones de euros, podríamos llegar a 100.585 millones de euros de recaudación", ha sostenido Sánchez Llibre.

IRPF Y PATRIMONIO

Entre otras propuestas, destaca la rebaja de los tipos marginales del IRPF en Catalunya para que el tipo máximo, del 48%, y el mínimo, del 21,5%, los más altos de España, se sitúen al nivel de comunidades como la de Madrid.

La patronal también ha pedido la supresión del Impuesto del Patrimonio y de la imposición por Documentos Notariales del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

También ha reclamado un tipo más reducido del Impuesto de Sociedades (15%) para las pymes, ampliar a 10 años el plazo para el tratamiento de no residentes, bajar a los tipos de IVA reducido y superreducido las actividades básicas y crear un régimen fiscal de Zonas Económicas Especiales para territorios despoblados, entre otras medidas.

"MOTOR TRACTOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA"

Sánchez Llibre ha declarado ser optimista con la economía catalana y estar convencido de que serán capaces de incidir en la política fiscal del Estado y de Catalunya para conseguir que Barcelona sea una capital mundial en innovación y digitalización, y que Catalunya "vuelva a ser el motor tractor de la economía española".

"Hay que recuperar la fuerza y buscar propuestas que nos permitan asegurar la política de crecimiento, y entendemos que la fiscalidad es una palanca que debe funcionar para mejorar el crecimiento", ha concluido.