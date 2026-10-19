Foment del Treball y Projecte Home acuerdan impulsar la prevención de adicciones en el trabajo

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y la directora de Projecte Home Catalunya, Neus Canals - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal Foment del Treball y Projecte Home Catalunya (dedicada a prevenir, tratat y sensibilizar sobre adicciones) han firmado un convenio de colaboración para impulsar iniciativas relacionadas con este ámbito en el entorno laboral.

El acuerdo, firmado por el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y la directora de Projecte Home Catalunya, Neus Canals, prevé establecer una alianza "a largo plazo" entre el mundo empresarial y la entidad, informa la patronal en un comunicado este lunes.

Foment ha defendido afrontar las adicciones como un problema de salud que requiere una respuesta de prevención, atención especializada y acompañamiento, y ha destacado el papel de la empresa como espacio para promover entornos laborales saludables y facilitar oportunidades de recuperación y reinserción.

El acuerdo prevé actividades divulgativas, cursos, seminarios y jornadas de sensibilización dirigidas a las empresas, e impulsar la participación de Projecte Home Catalunya en los foros de debate relacionados con los recursos humanos, la prevención de riesgos laborales y la salud que organice la patronal.

La patronal se compromete a dar visibilidad a los programas, actividades y necesidades de la organización entre sus empresas asociadas y difundir las campañas de captación de recursos.