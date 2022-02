Foment del Treball propone a España como "hub gasístico" del sur de Europa

La patronal condena la invasión de Ucrania por parte de Rusia

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha propuesto este lunes a España como nuevo "hub gasístico" del sur de Europa en colaboración con Portugal por su capacidad de suministro de gas a los países europeos.

Así lo ha dicho en la sesión presencial '250 años de Foment: una apuesta de futuro' en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona junto al ceo de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau, y el responsable del Observatorio Nacional del 5G, Federico Ruiz.

Ha añadido que la patronal se pondrá en contacto con el Gobierno para plantear la propuesta sobre el hub gasístico, así como que se realice "con la ayuda de los fondos europeos".

Sánchez Llibre ha subrayado también la condena de la organización empresarial a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ha dejado constancia de su preocupación por el impacto que puede tener en las economías y sociedades europeas.

Por otro lado, ha constatado las diferentes alianzas con la MWCapital, como es la alianza publico-privada Barcelona Digital Talent centrada "en la atracción, captación y retención del talento".

"De cara a 2030 hemos de conseguir pasar de las 8.000 empresas actuales con más de 50 trabajadores a 20.000 y a la vez pasar de los seis unicornios actuales a los 50", ha añadido.

TALENTO Y 5G

Grau ha señalado que la fundación barcelonesa cumple también 10 años y que el talento digital que se está creando es fundamental porque "es un activo complejo" que atrae a las empresas.

También ha afirmado que en el salón '4 Years From Now' (4YFN) se van a realizar más de 800 entrevistas de trabajo y que "la experiencia dice que el 10% termina en contratos de trabajo".

Por otro lado, ha explicado que gracias al 'low-code', un enfoque de desarrollo de software que permite la creación de aplicaciones de forma más rápida, todos podrán convertirse en desarrolladores y aprender sobre programación.

Sobre el humanismo, Grau ha indicado que la tecnología está yendo muy rápido, que lo importante es "no dejar a nadie atrás", y que en el futuro no habrá un solo trabajo que no tenga competencias digitales en un pequeño grado.

Por su parte, el responsable del Observatorio Nacional del 5G, Federico Ruiz, ha puesto énfasis en el motor económico que supone la economía 5G y que las agendas van ha estar marcadas por encontrar nuevos modelos económicos.