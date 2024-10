Freund (IQS) cree que los cruceros son una palanca de transformación positiva pero "mal" gestionada

Asegura que Barcelona está "haciendo muchos proyectos financiados con la tasa turística"

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigadora y coordinadora del grado en Gestión Turística y Hotelera en IQS, Daniela Freund, ha defendido que "el crucero puede y está siendo una palanca de transformación positiva para muchas personas y territorios", pero que en Barcelona está --textualmente-- mal gestionado.

Ha valorado que "no hay nada por si mismo que sea negativo" en el turismo, y que es la gestión de algunos de sus elementos, lo que potencia las externalidades negativas, en una entrevista de Europa Press.

Participará este miércoles en la III Jornada Anual de la Cátedra de Turismo, Sostenibilidad e Innovación de IQS-URL, que el centro impulsa junto al Ayuntamiento de Barcelona bajo el título 'Revalorización y regeneración del sector turístico'.

Freund ha considerado que Barcelona tiene un problema de sobreexplotación turística --como muchas otras ciudades, ha destacado-- y ha defendido que un turismo con más valor añadido no significa que tenga un coste más elevado, si no que el beneficio sea "para todos, y no solo para que la patronal".

Ha advertido que "una ciudad donde sus residentes no están bien, no es una buena ciudad para el turista", y ha abogado por primar las necesidades de la ciudadanía por encima de la de los visitantes.

APARTAMENTOS Y TASA TURÍSTICA

Freund ha opinado que los apartamentos turísticos son un tipo de alojamiento que ayuda a gestionar el turismo y evitar el aumento de tasas de los hoteles, y lo ha condicionado a que estén regulados y profesionalizados: "De nuevo, todo es el tema de la gestión".

Ha asegurado que, en Barcelona, "se están haciendo muchos proyectos financiados con la tasa turística", por lo que cree que es una buena medida y se ha mostrado partidaria de aumentarla.

TURISMO REGENERATIVO

Respecto a las externalidades negativas de esta actividad, Freund ha explicado que una afluencia masiva de personas en una zona del municipio provoca colapso, genera molestias en los vecinos y "transforma los barrios" y los servicios allí ofrecidos.

En cambio, el turismo regenerativo tiene por objetivo "dejar el destino mejor de lo que encontraste": la académica ha destacado el impacto positivo de esta actividad en mantener el patrimonio, poner en valor la artesanía local e impulsar zonas rurales.

Ha opinado que la Agència Catalana de Turisme de la Generalitat tiene el enfoque del turismo regenerativo "muy contemplado" en su plan estratégico, y que --textualmente-- está impulsando muchos proyectos de estas características.