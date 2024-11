La Fundación Arrels homenajea a las 84 personas sin hogar fallecidas en el último año en Barcelona

Las recuerdan con placas y casas de cartón en la iglesia de Santa Anna

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Fundación Arrels, Beatriz Fernández, ha explicado que este martes por la tarde recordarán y homenajearán a las 84 personas sin hogar (73 hombres y 11 mujeres) que han muerto entre el 25 de octubre de 2023 y el 25 de octubre de 2024.

Fernández ha afirmado en una entrevista a Europa Press que el acto reivindica el derecho al recuerdo: "Lo que queremos es recordar a aquellas personas que han muerto en situación de calle y que la mayoría de la veces, como en su vida, han pasado como invisibles".

Lo harán en un acto en la iglesia de Santa Anna de Barcelona, donde colocarán 84 placas de cartón que indican el nombre y los años de cada persona fallecida con el mensaje '#ningúdormintalcarrer', junto a una casa con una luz y un par de zapatos por cada persona simbolizando lo que no tuvieron los fallecidos.

VISIBILIDAD

Ha descrito el acto como un último adiós a aquellas personas sin hogar y ha insistido en que tienen derecho a que "su historia de vida sea recordada y sirva para explicar una realidad que muchas veces es invisible".

En el acto, también colaboran otras entidades sociales que se dedican a acompañar a personas sin hogar, como Àmbit Prevenció, Càritas, ABD, Dit i Fet, Heura, Hospital de Campanya Santa Anna, Santa Lluïsa de Marillac, Metzineres, Sant Joan de Déu, Fundación Sant Pere Claver, Projecte Sostre, Suara, Barcelona Actua y Salut Sense Sostre.

580 FALLECIDOS DESDE 2016

La Fundación Arrels contabiliza las muertes de personas con un recorrido de calle, incluyendo tanto las que han muerto en la calle como las que fallecieron en una residencia sociosanitaria o un hospital.

Fernández ha concretado que estas 84 personas se suman a las que la Fundación Arrels ha contabilizado desde 2016 alcanzando un total de 580 fallecidos en situación de calle en Barcelona.

También ha recalcado la dificultad de contabilizar las personas que viven en la calle y mantener los datos del sinhogarismo actualizados, por lo que ha recordado que la mortalidad "no es una cifra que esté contabilizada ni que se disponga a nivel de Catalunya".

CAUSAS

Ha explicado que la media de edad de las personas que mueren en situación de calle es "casi 30 años inferior a la media del resto de la ciudad de Barcelona", dado que muchas de ellas tienen problemas de salud, enfermedades crónicas o no diagnosticadas sin un seguimiento médico.

La Fundación Arrels atribuye la mayoría de las muertes en situación de calle a causas "naturales", aunque también constata una tasa del 10% de muertes violentas y del 5,7% a muertes por suicidio.

PETICIONES

Fernández ha afirmado que "no son suficientes" los recursos, tanto económicos como residenciales, que hay para afrontar el sinhogarismo, y también ha criticado que están enfocados a ofrecer soluciones temporales a un problema que implica la vulneración del derecho a la vivienda.

Por este motivo, ha recalcado que la Fundación Arrels reivindica más recursos para crear vivienda estable y abordar este problema "de forma coordinada" entre las diferentes administraciones municipales, autonómica y estatal.

ENTIERRO DE BENEFICENCIA

En Barcelona, las personas que mueren en situación de calle y no disponen de recursos económicas reciben el entierro de beneficencia, que Fernández ha descrito como "una fosa común, en la que se deposita el cuerpo de la persona, no hay un velatorio, no hay una celebración, no hay un acompañamiento".

Por este motivo, un equipo de la Fundación Arrels procura acompañar el cuerpo el día del entierro y colocar una placa de plástica "efímera" en la placa de yeso que cubre el nicho.