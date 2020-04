Fundación Banco Sabadell financia el estudio de seroprevalencia del Hospital Taulí

SABADELL (BARCELONA), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco Sabadell ha decidido financiar el primer estudio de seroprevalencia sobre Covid-19 realizado por el Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), para saber la respuesta inmunitaria en el personal sanitario del hospital, en un grupo amplio de pacientes y en la población de referencia en la ciudad y todo el Vallès Occidental.

Se pretende determinar qué parte de la población ha desarrollado inmunidad a la Covid-19 y evaluar el grado de respuesta a los anticuerpos para orientar sobre la protección futura frente a la infección, según un comunicado de la fundación y el hospital.

También desvelará la proporción real de casos que han creado anticuerpos, tanto en pacientes diagnosticados como en casos no detectados por no tener síntomas; y se determinará la necesidad o no de tratamientos preventivos, y también estrategias de prevención y posible vacunación.

RESULTADO EN 2021

El estudio está en fase de creación de bases de datos, logística, obtención de muestras y puesta a punto de muestras serológicas; después se hará la obtención y análisis serológico de muestras y, al final, el análisis de datos: se prevé publicar el resultado el primer trimestre de 2021.

Nueve investigadores son los responsables del grupo de investigación, que está integrado por: Gemma Navarro (Epidemiología); Manel Cervantes y Marta Navarro (Infecciosos); Pilar Peña y Rosa Serrano (Salud Laboral); Juan Francisco Delgado y Germán Julia (Inmunología) e Isabel Sanfeliu y Mateu Espasa (Microbiología).