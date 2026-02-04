La Fundación Princesa de Girona y Generalitat impulsan el talento joven y la formación universitaria

El Rey junto al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; los consellers Albert Dalmau, Mònica Martínez Bravo y Núria Montserrat; y la delegada del Gobierno en Barcelona, Pilar Díaz, en un acto el martes - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona y la Conselleria de Investigación Universidades de la Generalitat han anunciado una nueva colaboración "estratégica" para impulsar el talento joven y la formación universitaria, a raíz del paso del 'Tour del Talento' por la comarca del Baix Llobregat (Barcelona).

El objetivo es "extenderse progresivamente a otros programas y actuaciones de la Fundación", para alcanzar acuerdos marco con el mayor número posible de universidades catalanas y españolas y ofrecer certificación de créditos lectivos vinculados a las actividades formativas de la Fundación, informa en un comunicado este miércoles.

Desde la Fundación se contribuirá a dar visibilidad y presencia a campañas del departamento para "sensibilizar e informar a los jóvenes sobre el proceso de acceso y preinscripción a la universidad", como el actual 'Estiguis com estiguis, estigues en PAU'.

En el marco del Tour del Talento, que se celebra hasta el viernes 6 de febrero, se han concretado acciones como la participación de dos jóvenes que compartirán su experiencia sobre las PAU; y se harán visitas a dos equipamientos de investigación de CERCA --al Icfo - The Institute of Photonic Sciences y a la Agròpolis--; entre otras.

Con esta colaboración, la Fundación Princesa de Girona y la Generalitat "refuerzan su compromiso con el talento joven, la educación y la formación universitaria, contribuyendo a la transición educativa y profesional de las nuevas generaciones".