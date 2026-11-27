Archivo - Primer día del festival Sónar 2026, a 18 de junio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes por unanimidad otorgar la Medalla de Oro al Mérito Cultural a los fundadores del festival Sónar Ricard Robles, Enric Palau y Sergio Caballero, que además han estado al frente del certamen desde 1994 y hasta octubre de 2025.

Lo ha hecho en reconocimiento a su "extraordinaria contribución a la innovación cultural, a la proyección internacional de Barcelona y al desarrollo de un modelo único de encuentro entre arte, música, ciencia y tecnología".

El pleno también ha acordado por unanimidad entregar el mismo reconocimiento al director de orquesta, compositor y pedagogo, Antoni Ros-Marbà, porque representa de "forma ejemplar los valores que sustentan esta distinción" y por su trayectoria dedicada a la excelencia artística desarrollada durante más de 60 años.