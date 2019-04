Gabriel Rufián lamenta las críticas de Asens a Junqueras: "Que vaya a la celda y se lo diga"

Publicado 17/04/2019 13:44:49 CET

Insiste en no contestar reproches de JxCat a ERC y desea suerte al "espacio convergente"

El número dos de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha lamentado las críticas que el candidato de los comuns, Jaume Asens (ECP), lanza a su partido y su líder, Oriol Junqueras, y le ha instado a "que vaya a la celda de Soto del Real y se lo diga a la cara".

Lo ha dicho en un acto de campaña de ERC en Montjuïc, después de que Asens este miércoles haya cargado contra ERC por considerarla inconsistente en su mensaje y porque ha opinado que Junqueras no es el líder de izquierdas que los comuns esperaban.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, el candidato de los comuns ha dicho: "No he visto en Junqueras la persona de izquierdas que me imaginaba que era", y le ha responsabilizado de que no hubiera un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona entre Ada Colau y ERC.

Rufián le ha replicado que ERC no aceptará "ni media lección ni de los comuns ni de Podemos", y ha considerado que es Podemos y no ERC quien realmente tiene problemas para mandar un mensaje unificado y claro tanto en Catalunya como en el resto de España.

"Existe el Podemos de Errejón, el Podemos de Iglesias, el Podemos de Bescansa y el Podemos de Teresa Rodríguez", ha asegurado Rufián, por lo que ha pedido a Asens que mire los problemas de su espacio político antes que los de ERC.

También ha acusado a los comuns de haber hecho "la vida imposible a Marta Sibina", diputada de ECP en la actual legislatura en el Congreso, y Rufián lo ha atribuido a que Sibina llevaba un lazo amarillo de apoyo a los encarcelados y defendía que los presos independentistas son presos políticos.

SIN RÉPLICA A JxCat

Por el contrario, Rufián ha insistido en no querer responder las críticas a ERC que le llegan de la campaña de JxCat y su candidata Laura Borrás: "Todo el respeto y la suerte del mundo por el espacio convergente en las generales".

Rufián se ha mantenido fiel a la estrategia de ERC en toda la campaña, que es rehuir el cuerpo a cuerpo con JxCat, y centrar sus críticas en los dos partidos contra los que considera que, según las encuestas, se disputa el voto indeciso: comuns y, sobre todo, PSC.