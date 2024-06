Garriga culpa al PSC de "la falta de libertad" en Catalunya y avisa que Vox desafiará a la amnistía

TARRAGONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha culpado este sábado al PSC de "la falta de libertad" en Catalunya y ha avisado de que el partido plantará cara, textualmente, en las calles a la amnistía.

"El PSC es parte del problema, el PSC va a ser el principal obstáculo para que Catalunya no abandone esa senda de falta de libertad, de totalitarismo separatista y de que hoy, en nuestros colegios, no tengamos libertad educativa", ha reivindicado en un acto en Tarragona, junto a la número 4 a las europeas, Mireia Borrás, y el candidato a las catalanas por Tarragona, Sergio Macián.

También ha asegurado que desde Vox no les va a temblar el pulso para desafiar a la Ley de Amnistía aprobada este jueves, como según él no les pasó en 2017: "Les sentamos en el banquillo de los acusados y entraron en prisión."

"No nos tembló el pulso en 2017, no dudéis que no nos va a temblar el pulso ahora para plantarles cara en las calles", ha añadido.

Ha afirmado que van a seguir protagonizando una respuesta institucional que ya están "liderando desde esos gobiernos regionales".