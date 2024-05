La Generalitat culpa de la incidencia en Rodalies a la falta de inversión y descarta el sabotaje

Atribuye a Adif la responsabilidad sobre la vigilancia de las vías y reclama a Puente que pida perdón



BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat en funciones, Marc Sanglas, ha culpado de la incidencia de este domingo en Rodalies a la falta de inversión del Gobierno en Catalunya y ha descartado un posible sabotaje intencionado.

Así lo ha declarado este lunes a los medios después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no haya descartado el sabotaje y haya anunciado que pondrá una denuncia ante el juzgado.

"La única teoría conspiranoica que hay es que hay falta de inversión por parte del Gobierno del Estado en Catalunya, y esta es la tristísima realidad", ha añadido.

Sanglas ha reprochado a Puente que no haya pedido disculpas a los catalanes durante su comparecencia y criticado que "una infraestructura estratégica no tenga ningún sistema de protección".

PIDEN MÁS PROTECCIÓN DE LAS VÍAS

Puente ha atribuido a los Mossos d'Esquadra la prevención de los actos vandálicos, robos y seguridad sobre las personas, mientras que Sanglas ha asegurado que es responsabilidad de Adif.

"Estamos cansados, insisto, de pedir que se protejan más estas instalaciones, que, por ejemplo, haya más cierres que eviten que haya gente que quiera saltar las vías o animales que puedan cruzar las vías", ha detallado Sanglas.

Sobre la denuncia que Puente ha anunciado, ha detallado que los Mossos aún no la han recibido y que no entienden "porque en este caso no pasa a la policía" y va directa a los juzgados.