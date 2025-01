La Generalitat dobla la inversión del Puosc en municipios de Girona

Recibirán 99 millones de euros para el periodo 2025-2029

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha presentado este viernes el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) 2025-29 en Girona, donde destinarán 99 millones de euros, el doble que la anterior convocatoria, dedicados a la mejora de pueblos y ciudades.

Según ha informado el Govern en un comunicado, todos los municipios verán incrementada su subvención con los nuevos criterios aprobados por la Generalitat, como por ejemplo Arbúcies, donde la subvención sube un 129%, Begur (567%), Blanes (215%) y Palafrugell (519%), y los 7 consejos comarcales recibirán cada uno 512.195 euros de subvención.

Más allá de los criterios comunes de financiación, la nueva convocatoria del Puosc prevé que los municipios con menos de 2.000 habitantes recibirán un importe fijo de 110.000 euros con el objetivo de fortalecer el arraigo de sus habitantes.

PRESUPUESTOS 2025

Según Dalmau, la falta de Presupuestos de la Generalitat no afectará a la previsión de inversión del Puosc: "Haya Presupuestos o no, el Puosc no se verá afectado", ha asegurado.

Ha destacado la visión municipalista del Govern y ha dicho que la simplificación del plan tiene la vocación de expresar la "confianza hacia el mundo local".