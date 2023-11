La Generalitat estrena una campaña "global" para promover el vino catalán

Cartel de la campaña 'Catalunya, on el vi és cultura'.

Cartel de la campaña 'Catalunya, on el vi és cultura'. - GOVERN

Presenta el spot central de la campaña en un acto en el Born Centre Cultural



BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, a través del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), ha estrenado este lunes una campaña "global" para promover el vino catalán bajo el nombre 'Catalunya, on el vi és cultura' ('Catalunya, donde el vino es cultura').

Se ha iniciado con un acto que ha tenido lugar la tarde de este lunes en el Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, que ha presidido el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, y la directora general de Incavi, Alba Balcells, informa la Conselleria en un comunicado.

En este acto, al que también ha asistido la presidenta de la DO Montsant, Pilar Just, se ha presentado el spot central de la campaña, que consiste en un viaje por Catalunya a través del territorio que representan las 11 DO del vino catalán, y que es la primera muestra de una campaña que se desarrollará en distintas fases.

La campaña es fruto del consenso entre las diferentes DO y su objetivo es aumentar el conocimiento y la notoriedad del vino catalán "poniendo en valor los principales atributos que lo definen".

#HORITZÓINCAVI2025

Se enmarca en la estrategia "global y ambiciosa" #HoritzóIncavi2025, que se aprobó en julio de 2022 con el conjunto del sector y que cuenta con distintos ejes.

En las próximas semanas se empezará a trabajar en una nueva edición de la Setmana del Vi Català, que contará con una agenda de actividades repartidas por todo el territorio vitivinícola catalán.

Catalunya, con más de un 53% de los municipios con viñedo, cuenta con 750 bodegas y 8.500 viticultores, y más de la mitad de su superficie de viñedo es ecológica.