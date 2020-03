La Generalitat pide cerrar las plantas de tratamiento de residuos por el coronavirus

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha pedido a los diferentes entes locales titulares del servicio de tratamiento de residuos que cierren al público estas plantas --chatarrerías-- mientras dura la situación sanitaria por el coronavirus para reducir el riesgo de contagio, al no considerar esencial, en las actuales condiciones y perspectiva a corto plazo, la prestación de este servicio.

Estima que los residuos que se aportan --aquellos para los que no hay una recogida domiciliaria-- no requieren, de forma general, una necesidad prioritaria ya que son residuos que no se generan de forma diaria, ha informado la Generalitat este miércoles en un comunicado.

La ARC ha recomendado a la ciudadanía que almacene los residuos que habitualmente llevan a la planta hasta que se pueda restablecer el servicio, y ha recordado que la recogida ordinaria de residuos municipales está garantizada.