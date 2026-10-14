Genivs anuncia un acuerdo con el FIS de 20 millones para destinar suelo público a pisos para jóvenes

Foto de los asistentes a la jornada en el Palau Macaya de Barcelona - GENIVS

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Genivs Insulae, la primera sociedad de inversión regulada por la CNMV con impacto social en vivienda, ha anunciado este miércoles un acuerdo con el Fondo de Impacto Social (FIS), adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y gestionado por Cofides por el que este invertirá hasta 20 millones de euros en la compañía para impulsar 3.000 viviendas de alquiler asequible en suelo público para jóvenes.

Así lo ha anunciado en la jornada 'Vivienda social e inversión de impacto', organizada por este fondo de infraestructuras de vivienda social, donde instituciones promotores sociales han defendido una alianza con vocación de permanencia para crear vivienda asequible que tenga un impacto social.

El evento, celebrado en el Palau Macaya de la Fundación La Caixa, se enmarca en la Barcelona4Impact Week, que reúne del 9 al 16 de octubre a los principales actores del ecosistema de impacto.

En la apertura de la sesión, el asesor de Presidencia de Fundación La Caixa, Jaume Lanaspa, ha dado la bienvenida a los asistentes a la jornada y ha recordado la cultura atávica en España de compra de vivienda hasta la crisis de 2008, cuando se frena la construcción de pisos y ésta se convierte en una inversión atractiva" para pequeños propietarios y fondos de inversión, emergiendo los pisos turísticos y colocando a ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga en foco para inversores extranjeros.

Ha asegurado que la vivienda es un elemento de "cohesión social y generación de identidad, siempre que haya estabilidad, por eso es tan importante iniciativas como las que se presentan hoy, que permiten aunar el interés social y particular, con colaboración publico-privada".

GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO

La secretaria general de Inclusión del Gobierno, Elena Rodríguez, ha asegurado que el reto de vivienda es demasiado complejo para afrontarlo en solitario: "Necesitamos sumar esfuerzos, primero sumar voluntades. Existe consenso, la vivienda lo ha puesto en la agenda política. Pero también hay que sumar capacidades y recursos", en alusión a fórmulas de colaboración público-privada.

Se ha referido al FIS creado por el Gobierno en junio de 2024, dotado con 400 millones de euros, para demostrar que la inversión pública sirve de palanca para atraer iniciativa privada a iniciativas interesantes: "El sector público garantiza derechos, pero tiene capacidad de innovar, de generar y aumentar recursos. Cada euro comprometido ha movilizado 3,4 euros adicionales de inversión, es decir, 1.300 millones".

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha instado a valorar la construcción de vivienda como capital social, humano y ambiental, "pero quien piense que el sector público arregla esto solo se equivoca, hay que establecer alianzas con el sector financiero, que debe invertir, necesitamos alianzas con los promotores, con el sector social, con las cooperativas".

"El mercado ya nos llevará a donde nos tenga que llevar, pero ha demostrado que no lo soluciona todo, las administraciones pueden hacer mucho más y deben intervenir, pero yo no soy partidario de intervenirlo todo", ha añadido, tras apostar por incentivar en temas fiscales y de licencias, y ha defendido la existencia de fondos, con una cierta rentabilidad, que ayude a los promotores.

Por su parte, el presidente de Genivs, Rafael Angulo Ruiz, ha dicho que el acto es el resultado de cuatro años de trabajo desde que comenzó "este fondo bueno de impacto social" y ha dado paso a un vídeo sobre la unión de los sectores público y privado que han permitido a Genivs ser el primer fondo de infraestructuras de vivienda social en Europa.

Genivs suma 1.142 viviendas adjudicadas en Málaga y Zaragoza, 564 en licitaciones presentadas en Madrid y Barcelona y 784 viviendas en estudio.

MESA REDONDA

A continuación ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado la presidenta de Habitat3, Carme Trilla; el director de Inversiones de Cofides, Raúl Sánchez; el director de Provivienda, Eduardo Gutiérrez; el presidente de Metropolitan House, Rafael Angulo Cordero, y el director de Impacto de Genivs Insulae, Hugo Sintes, moderados por la presidenta de Mans Unides Barcelona, Silvia Caparrós.

Raul Sánchez ha definido la inversión de impacto como "capital con alma", que tenga intencionalidad, que se pueda medir y sea sostenible en el tiempo, un objetivo que asegura tener Cofides en el marco de otra forma de hacer las cosas.

Rafael Angulo Cordero ha defendido "viviendas de las que estar orgullosos de ellas" y ha asegurado que los proyectos que impulsa Metropolitan House apuestan por un entorno digno, con eficiencia energética y buenos acabados; ha pedido inversión pública para lograr este objetivo.

Hugo Sintes ha explicado que el origen de Genivs es la necesidad de vivienda protegida de alquiler para personas vulnerables mediante una inversión con retorno, gracias a un modelo "que funciona financiera y económicamente", siempre en suelo público.

Por su parte, Carme Trilla ha calificado de esencial el acompañamiento a estos proyectos de alquiler protegido, de ahí la creación de una entidad como Habitat3 similar a la que existe en otros países "para ayudar a las personas que viven en estas viviendas a hacer una progresión, incluso la posibilidad de comprar, o garantizar la convivencia, porque la sociedad nos pide eficiencia en la vivienda pública".

Eduardo Gutiérrez ha dicho que los problemas de vivienda afectan cada vez más a sectores muy heterogéneos, de ahí que abogue por construir más "pero con inteligencia, para responder a las necesidades de las personas", y ha pedido un nuevo modelo de gestión y un ecosistema de actores con vocación de permanencia.

Ha clausurado el acto el comisionado de Vivienda de Barcelona, Joan Ramon Riera, quien ha asegurado que la colaboración público-privada en vivienda asequible es "urgente y necesaria", como indican las recientes movilizaciones sociales.

"Debemos estar a la altura de las expectativas y responder con celeridad", ha dicho Riera, partidario de cooperar en construir una solución que los jóvenes reclaman con urgencia.