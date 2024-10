Geoffrey Rush, Gran Premio Honorífico de Sitges, asegura que elige sus guiones por "instinto"

Presenta la película 'The rule of Jenny Pen' en su estreno europeo

SITGES (BARCELONA), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor australiano Geoffrey Rush, que recibe este jueves el Gran Premio Honorífico del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya 2024 y que protagoniza el thriller 'The rule of Jenny Pen' de la Sección Oficial, ha asegurado que ha elegido sus guiones por "instinto" a lo largo de su carrera.

En rueda de prensa, el oscarizado actor por 'Shine' y popular por su papel de Capitan Barbossa en la saga de 'Piratas del caribe' ha remarcado que ese instinto es el que le ha hecho decantarse por interpretar el personaje de un juez que acaba en una residencia en 'The rule of Jenny Pen': "He interpretado a personajes muy locos, pero no como este y eso me llamó la atención".

En la película, un juez (Rush) sufre un ictus y acaba ingresado en una residencia, dominada por uno de sus residentes (John Lithgow), que utiliza una muñeca para imponer su voluntad entre los internos del asilo.

Rush ha explicado que le gusta interpretar tanto personajes reales como ficticios, aunque ha dicho que le encanta leer biografías, y que en este caso se puso en contacto con médicos especialistas con trastornos neurológicos para encarar su papel.

El actor ha afirmado que 'The rule of Jenny Pen' presenta un paisaje que no se representa habitualmente en el cine, y ha bromeado que ya en sus inicios en el teatro le daban papeles de gente mayor que él, para lo que necesitaba maquillaje, pero que "ahora" ya no lo necesita.

El director de la película, James Ashcroft, ha asegurado que tanto él como el guionista Eli Kent les interesaba "cómo se construye la violencia", y por ello trasladó el bullying que se sufre en la escuela a una residencia en el que el personaje de John Lithgow ejerce una violencia horrenda.

Ashcroft ha explicado que la trama de 'The rule of Jenny Pen' parte de una historia corta que leyó, a la que introdujeron elementos como la marioneta que porta Lithgow y que ejerce de "máscara" para mandar durante las noches en el asilo.

Preguntado por el galardón que recibe a la trayectoria, Rush ha recordado que empezó a actuar con unos 20 años y que lleva 53 de carrera, en la que en un primer tramo se dedicó especialmente al teatro y luego en una segunda parte se ha centrado en el cine: "Me gustan esos saltos que he ido dando en mi carrera", ha subrayado.

'PIRATAS DEL CARIBE', "UNA FAMILIA"

Su personaje más popular en el mundo del cine ha sido el del capitán Barbossa en 'Piratas del caribe', y Rush ha recordado que la franquicia era "como una familia", que dio sus primeros pasos en 2002 y en 2017 todavía estaba vigente.

Sobre su participación en una eventual continuación de la saga, ha bromeado recordando sus conversaciones con Penélope Cruz en el rodaje de 'Piratas del caribe: en aguas misteriosas' en la que se explicaban que podría hacerse una película con ellos de jóvenes y yéndose a vivir a una casa de campo.

Geoffrey Rush recibe la noche de este jueves el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges en reconocimiento a su trayectoria con títulos, además de 'Shine' y la saga de 'Piratas del caribe', como 'El discurso del rey', 'Shakespeare enamorado' y 'La mejor oferta', entre otros, en un intérprete que ha conseguido los premios Oscar, Emmy y Tony.