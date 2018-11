El Gobierno de Colau impulsa una tasa para vehículos compartidos y el PDeCAT votará en contra

Publicado 12/11/2018 15:16:15 CET

La propone de 71 euros por vehículo al año y es el paso previo a una regulación del sector

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PDeCAT a la Alcaldía de Barcelona, Neus Munté, ha asegurado este lunes que el Gobierno de Ada Colau llevará a la comisión de Economía de este martes la tramitación de una tasa para los servicios de vehículos compartidos --como el de 'moto sharing' y el de 'bike sharing'--, y ha avanzado que su grupo municipal votará en contra porque antes pide debatir el modelo.

Esta tasa, que pasará por la comisión para llevarla después a aprobación inicial en el pleno de noviembre, se plantea de 71,51 euros por vehículo y año y es el paso previo a una regulación del sector, han detallado fuentes municipales a Europa Press después de que Munté anunciara su posicionamiento contrario en rueda de prensa con el portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento, Jaume Ciurana, y la concejal Francina Vila.

Munté ha reclamado que el asunto se aborde mediante un debate de modelo y consenso para promover lo que ve una oportunidad para mejorar la movilidad, y ha aseverado: "Consenso no hay, porque el único planteamiento que hace el equipo de Gobierno es poner obstáculos y trabas, que es marca de la casa, a una movilidad que puede ser más sostenible y generar puestos de trabajo".

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Sobre el Presupuesto municipal, Ciurana ha dicho que no ve voluntad real de negociación en el Gobierno de Colau, y le ha pedido que "articule de forma urgente y extraordinaria" mecanismos para sacar adelante unas cuentas expansivas para la ciudad que respondan a las necesidades de los barceloneses.

"El ritmo del Gobierno municipal denota su nulo interés para llevar esto a aprobación" y el PDeCAT quiere una voluntad real de negociación por parte del ejecutivo municipal, ha dicho después de que Colau protagonizara un acto este domingo en Barcelona junto al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para pedir apoyo a los presupuestos estatales.

"Ada Colau 'on tour' con Pablo Iglesias para que ERC y PDeCAT apoyen los Presupuestos del Estado poniendo como bandera dos o tres medidas que no tienen que aprobarse en presupuestos, me parece una frivolidad enorme", ha aseverado Ciurana, y ha avisado de que las publicaciones de Colau en Twitter ni les presionan ni les impresionan.

GRÀCIA, METRO E HIPOTECAS A LAS COMISIONES

Ha resaltado que el PDeCAT pedirá en comisión que el Ayuntamiento adquiera las fincas de los números 13, 15 y 17 de la calle Encarnació para destinarlos a equipamientos de barrio y evitar a la vez que una promotora los derribe para construir pisos de lujo, y ha resaltado que el anterior ejecutivo de Xavier Trias compró un inmueble en la misma calle en una situación similar.

A la comisión de Presidencia llevarán una declaración institucional contra la actuación del Tribunal Supremo (TS) con el impuesto sobre las hipotecas, en la que piden la dimisión del presidente del tribunal, Carlos Lesmes, ha avanzado Ciurana, que ha asegurado que la decisión del TS ha "abierto los ojos" a españoles que no veían las arbitrariedades de la justicia porque el procedimiento judicial de los dirigentes independentistas les queda lejos, ha dicho.

El PDeCAT también propondrá ampliar las patrullas mixtas de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra en el Metro para mejorar la seguridad, y preguntará qué medidas llevará a cabo el ejecutivo de Colau para combatir la inseguridad y la criminalidad en las instalaciones del suburbano.