Gonzàlez-Cambray defiende que el concierto de la escuela El Brot "se ajusta a ley"

La Guardia Civil ve presunta malversación y trato de favor de Cambray, Contreras y Bargalló hacia Vendrell

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que el concierto educativo que recibe la escuela de educación especial El Brot de Sant Joan Despí (Barcelona) "se ajusta a la ley", después de que un informe de la Guardia Civil en el caso Voloh señala que, en su etapa como director de centros públicos, supuestamente dio un "trato preferencial" al exconseller de ERC Xavier Vendrell en la concesión de conciertos a este centro.

Al preguntársele por la causa en una entrevista de TV3 este viernes recogida por Europa Press, ha añadido que el centro recibe este concierto de educación especial desde el curso 1993-1994, momento en el que él "estaba en la universidad, estudiando Ingeniería".

"Cuando suceden los hechos que dicen, como director general no tenía ninguna responsabilidad sobre los conciertos, era director general de centros públicos. La situación es tan anómala y surrealista que no hay caso", y ha asegurado que desde que trabaja en la Conselleria de Educación no se ha incrementado el importe del concierto al centro.

Considera que se trata de "un nuevo ataque de los tribunales al independentismo, y una intromisión con unos hechos que no hay caso porque no ha sucedido nada de lo que dicen que es motivo de delito", ha manifestado Gonzàlez-Cambray, que fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2020 en el marco de esta investigación.

El informe de la Guardia Civil, consultado por Europa Press, también expone sospechas sobre la entonces directora de centros públicos, Pilar Contreras, y el entonces conseller de Eduación, Josep Bargalló, por este supuesto trato de favor al dar a El Brot un concierto que según la Guardia Civil no le correspondía por los alumnos que acogía.

Los investigadores han entregado este informe al juez que instruye el caso Voloh, una causa por presuntos desvíos de fondos al independentismo, y creen que Contreras "era perfectamente conocedora de la situación irregular" del concierto de El Brot, también por la cantidad de alumnos que acogía --32 más de los autorizados, según la Guardia Civil--.

El centro tenía un concierto de educación especial --para escuelas con alumnos con discapacidades graves-- pero el informe expone que los alumnos de El Brot tenían trastornos leves, dislexia o hiperactividad.

Para los investigadores, esto es una "contradicción máxime teniendo en cuenta que ni siquiera lo aceptaban como un centro concertado de ESO sino que tenía que ser un centro privado sin financiación pública", y señalan que no debería tener la consideración de centro de educación especial.

Por eso, creen que "podría estar dándose el caso de que El Brot estuviese recibiendo dinero público procedente del concierto de educación especial, cuando no cumpliría los requisitos para ello", lo que supone un presunto delito de malversación por el que la Guardia Civil señala a Cambray, Contreras y Bargalló.

También ven un posible delito de tráfico de influencias a favor de Vendrell por no haber actuado a pesar de supuestamente saber que el concierto de El Brot "entraba en contradicción con la legalidad vigente".