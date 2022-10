Gortázar (CaixaBank) ve inadecuado hacer permanente el impuesto temporal a la banca

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ceo de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha dicho que no le parece adecuado hacer permanente el impuesto temporal a la banca, que tampoco ve bien dirigido: "No me parece lógico y mucho menos perpetuarlo en el tiempo".

Lo ha dicho este viernes en la rueda de prensa de presentación de resultados del tercer trimestre, en la que la entidad bancaria obtuvo un beneficio atribuido acumulado de 2.457 millones de euros, un 17,7% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior teniendo como base perímetros homogéneos.

Ha argumentado que el impuesto no les gusta porque no es un impuesto sino una prestación patrimonial, ya que está referido a los ingresos y no a los resultados: "No podemos decir que es un impuesto dirigido a los resultado de los bancos".

"Si tuviéramos una recesión mucho peor y hubiera entidades con caídas y pérdidas tendrían que hacer frente al impuesto", ha advertido, y ha dicho que tiene efectos de discriminación entre entidades que están compitiendo en el mercado porque unas están afectadas y otras no.

El consejero delegado ha dicho que mantienen la estimación de 450 millones de impacto del impuesto a la banca para su entidad para el primer año --2023, es decir sobre el ejercicio de 2022-- y ha dicho que ahora toca esperar qué forma toma el tributo antes de tomar ninguna otra decisión.