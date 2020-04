Govern y alcaldes critican que el Gobierno "olvida" a trabajadores de la Conca d'Òdena (Barcelona)

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, y los alcaldes de la Conca d'Òdena han criticado que el real decreto ley del Gobierno no recoge en su cláusula sobre los trabajadores confinados la situación de los no esenciales de la Conca d'Òdena que lo hacen fuera y de aquellos que viven fuera y trabajan en este área.

En rueda de prensa telemática junto al alcalde de Igualada (Barcelona), Marc Castells, la consellera ha mostrado su decepción por la no inclusión, y lo ha atribuido a la "voluntad de recentralizar y el desconocimiento de la realidad" de cada territorio.

Ha lamentado que el Gobierno central no haya tenido en cuenta las peticiones de los cuatro municipios confinados, organizaciones empresariales y sindicatos para solucionar una situación grave que no deje "desprotegidos" a los trabajadores no esenciales.

El alcalde de Igualada ha señalado que los alcaldes están decepcionados por que la cláusula del real decreto se "olvida" el problema laboral en la Conca d'Òdena, y han dicho que enviarán una carta al secretario de Estado de Seguridad Social y a la ministra de Trabajo para que incluyan una modificación que incorpore la petición de los alcaldes.

Castells ha subrayado que los ayuntamientos están dispuestos a realizar los certificados que sean necesarios para estos trabajadores, pero ha advertido que el decreto no resuelve los problemas de estos trabajadores y ha reclamado "voluntad política" para ello.

REABRIR CORREOS

El alcalde también ha reclamado a Correos que reabra la oficina de la Conca d'Òdena para facilitar la llegada de los pagarés y cheques a las empresas y éstas puedan tener liquidez.

Castells ha vuelto a insistir en la necesidad de los test a todos los habitantes de la Conca d'Òdena para hacer una "cartografía del contagio", ha pedido que el área sea prioritaria, y ha agradecido la sensibilidad de la Diputación de Barcelona que ha enviado ya unos 150.