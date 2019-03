El Govern asegura que “no mirará hacia otro lado” con las posibles ofertas de trabajo machistas del MWC

Publicado 28/02/2019 14:23:30 CET

Defiende que se tiene que "introducir la perspectiva social" en el desarrollo tecnológico

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Treball, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha asegurado que el Govern "no mirará hacia otro lado" con las posibles denuncias de discriminación machista en ofertas de trabajo en el Mobile World Congress (MWC).

Lo ha dicho tras visitar el estand de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) durante el MWC, salón internacional de móviles y tecnología que se celebra desde el lunes hasta el jueves en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona.

"La posición de la Conselleria es muy clara", ha remarcado El Homrani y ha explicado que la Inspección de Trabajo abre expedientes cuando recibe denuncias como las presentadas el lunes por UGT de Catalunya.

Ha señalado que la Inspección está investigando y que, cuando se resuelvan las denuncias y según lo que concluyan, valorarán si hablan con Fira de Barcelona y los organizadores del MWC, la GSMA, para ver cómo se pueden mejorar las ofertas de trabajo de las empresas que operan en el salón.

PERSPECTIVA SOCIAL

El Homrani ha visitado el proyecto 'm4Social' de la Taula del Tercer Sector con su presidenta, Francina Alsina, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundació La Caixa y la MWCapital.

El conseller ha abogado por "introducir la perspectiva social en el desarrollo tecnológico desde todos los ámbitos" al suponer una oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo y oportunidades para el tejido social.

"No se puede entender ninguna innovación sin esta perspectiva social", ha remarcado.

Ha defendido que para no agravar la vulnerabilidad de ciertos colectivos y la desigualdad se tiene que garantizar que la tecnología no las ahonda: "Está claro que hay una brecha según tu capital económico y social en el momento de acceder a las nuevas tecnologías y no nos podemos permitir generar más desigualdades".

Asimismo, El Homrani ha indicado que se tiene que aprovechar el avance tecnológico para ver cómo las Administraciones son capaces de "aprovechar la innovación" para hacer mejores políticas sociales.

Por su parte, Alsina ha explicado que el proyecto 'm4Social' plantea aplicaciones pensadas "para mejorar la calidad de vida de les personas", como una para aquellas que tienen parálisis cerebral y otra para que entidades encuentren voluntarios.

"Internet no tiene que ser el Internet de las Cosas sino el Internet de las personas", ha subrayado Alsina y ha expuesto que la presencia en el MWC lo permite mostrar.