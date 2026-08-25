El Govern defiende que no se enviara ES-Alert en Tarragona al no haber avisos de nivel 5 o 6

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que no se enviara un mensaje ES-Alert a los ciudadanos de las comarcas de Tarragona ante las intensas lluvias del lunes y del pasado sábado.

"Lo que está en el protocolo es que en grados 5 y 6 del plan de emergencia pueda haber un envío, con la información que se determine, de ES-Alert. En ese momento se tenía un grado 4", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

También ha dicho que ante fenómenos locales con previsiones meteorológicas más difíciles de concretar, se puede decidir, "con criterios técnicos y si hay tiempo suficiente" si es prudente emitir también una alerta.

Ha dicho que después de cada fenómeno meteorológico de intensidad se revisan los protocolos, y que si se determina que hay mejoras a adoptar, que se comunicarán, pero que los criterios para enviar ES-Alert "continuarán siendo técnicos".

Además, ha puntualizado que la alerta de protección civil es "una pieza más de todos los mecanismos" que existen para alertar a la ciudadanía, y que es clave la autoprotección.

COMPARECENCIAS

Respecto a las peticiones de comparecencia de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ante el Parlament, ha dicho que las atenderán, y que explicarán los criterios técnicos para el envío de estas alertas.

"Todo el Govern está siempre a disposición de aquellas explicaciones que requieran, ya sea a través de comparecencias, ya sea a través de las sesiones de control, ya sean interpelaciones", ha afirmado.

La consellera ha explicado que en la reunión de trabajo que el Govern mantendrá este viernes y este sábado en Os de Balaguer (Lleida) abordarán políticas referentes a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.