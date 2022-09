El Govern estará en la manifestación de la ANC pero no aclara si irán consellers de ERC

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado este martes que el Ejecutivo catalán estará presente en la manifestación convocada por la ANC con motivo de la Diada pero no ha aclarado si asistirán consellers de ERC.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha señalado que, pese a que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acuda, sí que irá el vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, así como el resto de consellers de Junts.

Al ser preguntada por si algún conseller de ERC asistirá, Plaja ha contestado que todos los miembros del Govern tienen "libertad para decidir si estarán o no", y así lo comunicarán en los próximos días.

La portavoz del Ejecutivo ha reconocido que los socios del Govern --ERC y Junts-- tienen opiniones diferentes sobre la manifestación de la Diada: "Y no pasa nada, pasa, ha pasado y pasará con otros temas. El Govern es capaz de aislarse de las discrepancias y de la dinámica de los partidos políticos y seguir trabajando con sintonía".

Tras apuntar que no se ha hablado de este asunto en la reunión del Consell Executiu, ha sostenido que para el Govern lo más importante es que la Diada "vuelva a ser una movilización masiva independentista, festiva y del conjunto de los catalanes".

Plaja ha expresado el máximo respeto para la manifestación de la ANC y ha añadido que los actos de la Diada, sean institucionales o no, "son para reivindicar el orgullo de país" y el independentismo, por lo que espera que sean multitudinarios.

Después de que la ANC haya cuestionado el compromiso de Aragonès con la independencia al no asistir a la manifestación, Plaja ha replicado que "la implicación del presidente por el proyecto independentista no está en duda, no se puede cuestionar".