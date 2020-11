El Govern evita hablar de los ceses en Trabajo y deja en manos de El Homrani dar explicaciones

La Generalitat trabaja una nueva línea de ayudas para los autónomos y una nueva manera de acceder a ellas

BARCELONA, 17 Nov.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha evitado este martes pronunciarse sobre el cese de la cúpula del departamento de Trabajo, que depende del conseller Chakir el Homrani, y ha dejado en sus manos dar explicaciones al respecto.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa telemática posterior al Consell Executiu, después de que El Homrani cesara el lunes al que hasta ahora era su número dos, Josep Ginesta, como secretario general de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y se haya aprobado que lo sustituya el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós.

Tras recordar que el Govern no tiene la capacidad de cesar o nombrar consellers porque está en funciones tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, Budó ha asegurado que respetan la decisión de El Homrani, y que éste explicará los próximos días las razones de fondo de estos cambios.

Así, no ha querido vincular los ceses con el colapso que hubo la semana pasada de la ayuda a los autónomos al preguntársele al respecto, y ha recalcado que "es competencia de cada departamento decidir quién quieren tener al frente".

Según Budó, no le corresponde a ella justificar estos cambios porque "cada departamento es soberano a la hora de decidir sus cargos", y ha explicado que, en el seno del Consell Executiu, no se han pedido explicaciones a El Homrani, y que éste se ha limitado a poner sobre la mesa los ceses y los nuevos nombramientos.

"Si un conseller cree que debe hacer cambios en su departamento, el Govern está de acuerdo. Y es lo que ha pasado: el conseller ha trasladado su voluntad de hacer cambios en la cúpula de su departamento", ha expuesto.

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS

La también consellera de Presidencia ha explicado que trabajan en la apertura de una nueva línea de ayudas para los autónomos y una nueva manera de acceder a ellas para no que no se repita el colapso de la semana pasada, por el que el Govern pidió disculpas, ha recordado.

"Se está trabajando en otra cantidad, en otra tipología de ayudas y en otra forma de acceder a ellas", ha explicitado Budó, que prevé que puedan acordarlo y explicarlo esta semana.

También ha aprovechado para acusar al Gobierno central de no prestar apoyo económico a los sectores afectados por la crisis sanitaria, al constatar que "no se ha suspendido el pago de impuestos, se ha aumentado la cuota de los autónomos y los ERTE no se pagan desde el 12 de agosto".