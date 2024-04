El Govern recurrirá los acuerdos de la JEC que instan a no hacer "campaña de logros" antes del 12M

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes que "serán recurridos o se están recurriendo al contencioso" los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) que han instado al Ejecutivo catalán a no hacer campaña de logros antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo.

"Estamos siendo especialmente cuidadosos para encontrar el equilibrio de la entre las explicaciones de la actividad normal del Govern y lo que establece la ley", ha subrayado Plaja en rueda de prensa, después de que la JEC haya estimado una denuncia del PSC contra una rueda de prensa de Plaja y la consellera de Economía, Natàlia Mas, sobre la financiación singular.

La portavoz ha asegurado que desde el Govern están "convencidos, segurísimos" de que no están haciendo nada que no se pueda hacer y que no están dando ningún tipo de información que no corresponda.