El Govern trabaja con los migrantes que se encerraron en flexibilizar la reagrupación familiar y otras medidas

Publicado 31/10/2018 14:29:16 CET

Amorós aboga por evitar la vía penal hacia el 'top manta' porque genera "un problema sin solución"

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha acordado con la plataforma que organizó en localidades catalanas el Encierro por los derechos de los Migrantes un plan de trabajo con 13 puntos para mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes en Catalunya, que entre otros aspectos abordará acelerar la reagrupación familiar que actualmente tarda años, produciendo "mucho dolor" por la separación.

"No sé qué ganamos con que lleguen los hijos con 15 años en lugar de 5 años, pero sí sé lo mucho que perdemos desde todos los puntos de vista", tanto a nivel de inserción social, escolar y para las familias, ha reflexionado este miércoles el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, al comparecer en una comisión en el Parlament.

Ha destacado que ya han eliminado desde hace unos meses los requisitos de metros cuadrados de la vivienda para los informes laborables, y ha lamentado también que el acceso a la nacionalidad en España es "uno de los más cerrados de Europa", por lo que trabajarán con la plataforma en un plan de apoyo de acceso a la formación sobre lengua y conocimientos de los exámenes, con el horizonte de pedir al Gobierno central que los elimine.

Entre los puntos, para los que han consensuado los ítems a tratar pero no las soluciones, ha ejemplificado que abordarán los problemas con el padrón --que se aplica de forma diferente en los distintos municipios--; la irregularidad administrativa, sobre la que ha observado que comporta vulnerabilidad; el acceso a la sanidad, el refugio, los jóvenes migrantes y el antiracismo.

El plan de trabajo contempla visibilizar al colectivo de las trabajadoras del hogar y sus derechos, sobre todo las que están en régimen interno: "No podemos permitir que haya miles de mujeres en nuestro país que no se sepa dónde están", muchas veces con una relación laboral irregular con sus empleadores, en los que ha señalado que a menudo hay voluntad de esconderlas.

Ha reflexionado sobre que este apartado de trabajos de cuidados es más amplio porque han añadido las demandas de entidades de trabajadoras del hogar, para que "ellas mismas diseñen las políticas" y que cuando estén calendarizadas se aprueben en el Consell Executiu, y ha observado que estas entidades les han pedido abordar la violencia machista que sufren.

VIOLENCIA MACHISTA

"La desigualdad y vulnerabilidad es el marco propicio para la violencia machista, y la sufren de forma muy grave e inaceptable las trabajadoras de cuidados", por lo que trabajarán para concienciar en identificarla, siendo esta violencia otro punto que han acordado con El racisme ens tanca.

"Nos ha faltado a todos una mirada intercultural" al abordar esta violencia, ha reflexionado, y ha añadido que la discriminación y violencia machista es un punto más que abordarán en el plan de trabajo, que también prevé revisar el actual protocolo contra la mutilación genital femenina y elaborar uno de prevencion de matrimonios forzosos.

MEDIACIÓN CON INTERIOR POR EL TOP MANTA

Se ha referido a la venta ambulante irregular como un ámbito complejo, después de que el colectivo les haya pedido que revisen supuestas denuncias falsas contra manteros, ante las que Amorós ha explicado que desde la Secretaría se han ofrecido a mediar con la Conselleria de Interior, y también lo harán con el Colegio de Abogados ante la falta de tutela efectiva que ven los migrantes.

Ha reflexionado sobre que cuando las fuerzas policiales actúan sobre la venta irregular en la vía pública, lo hacen por un delito penal contra la propiedad intelectual y también por ordenanzas de vía pública, y reconociendo la obligación que los funcionarios tienen de denunciar cualquier ilícito, ha afirmado: "Pedimos que se prioricen las de carácter administrativo, porque si vamos por la vía penal tendremos un problema sin solución", generando más situaciones irregulares.

AUMENTO INMIGRACIÓN

Amorós ha reflexionado sobre que este año se duplicarán los flujos de llegada de menores no acompañados, refugiados y migrantes en patera respecto a 2017, un periodo en el que prevé un crecimiento de unas 100.000 personas en Catalunya, y aunque las cifras de llegada no son tan altas como las de principios del siglo XXI --cuando había 150.000 al año--, "sí que son más vulnerables", y no viajan buscando oportunidades, sino huyendo de guerras y violencia.

Ha asistido a la comisión la representante de la plataforma El racisme ens tanca Norma Falconi y, en declaraciones a Europa Press, ha valorado positivamente el plan de trabajo pero ha añadido que llevan seis meses de encierro y no tienen respuestas concretas: "Queremos concreciones de fechas" por parte de la Generalitat.

También ha lamentado que desde la Subdelegación del Gobierno en Barcelona "no han respondido" a su petición de reunirse, por lo que se plantean emprender otro tipo de lucha para lograr este fin.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

La diputada de CatECP Susana Segovia ha apoyado la eliminación del requisito de metros cuadrados para la habitabilidad, aunque ha lamentado el retraso de cinco meses en esta comparecencia que pidió su grupo por ser "temas urgentes por su extrema vulnerabilidad", a lo que desde el PSC-Units, Raúl Moreno ha afirmado que la Generalitat puede hacer más desde el punto de vista laboral.

En relación al 'top manta', el diputado de la CUP Vidal Aragonés ha lamentado el diferente trato que se da a los comerciantes cuando ocupan la vía pública con terrazas ilegales, y ha alertado sobre la necesidad de evitar identificaciones racistas por parte de Mossos d'Esquadra.

Desde ERC, Najat Driouech ha explicado que es de éstas personas "a las que paran", y ha celebrado que se dé perspectiva intercultural a la prevención de la violencia machista, mientra que Saloua Laouaji de JxCat ha afirmado que lo necesario es cambiar la ley de extranjería, y que si no se hace, todo en lo que se pueda trabajar son parches.

Desde Cs, Noemí de la Calle ha asegurado que un vecino de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) no tuvo un informe de arraigo social por no saber catalán, a lo que Amorós ha respondido pidiéndole que no generalice a raíz de un caso sobre el que ha dicho que tiene derecho a recurrir, y ha recordado que ofrecen cursos gratis de catalán, y que el conocimiento de esta lengua mejora la inserción laboral con una diferencia "abismal" respecto a saber solo castellano.