La presidenta y vicepresidenta de Grupo Carinsa, Vanesa Martínez y Denia Martínez, respectivamente. - CARINSA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Carinsa, compañía catalana especializada en el desarrollo y fabricación de aromas, ingredientes funcionales y fragancias con sede en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), ha sido elegida Pyme del Año 2026 en los XIII Premios Cepyme, celebrados este miércoles en Madrid.

La compañía obtuvo en 2018 el Premio Cepyme a la Innovación Tecnológica, una distinción que "puso en valor su capacidad para desarrollar nuevos productos y generar valor añadido a través de la investigación y el desarrollo", informa la empresa en un comunicado.

"Recibir este reconocimiento es un orgullo y una enorme satisfacción, especialmente porque pone en valor el trabajo que llevamos desarrollando desde hace más de tres décadas y nos anima a seguir apostando por la innovación, la investigación y el crecimiento internacional", ha explicado la ceo de Grupo Carinsa, Vanesa Martínez.