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BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las guarderías privadas de Catalunya han alertado de que la reducción de ratios en el primer ciclo de educación infantil impulsada por el Gobierno obligará a como mínimo duplicar las cuotas de las familias si no va acompañada de la correspondiente financiación.

Así lo afirman la Associació Catalana de Llars d'Infants, la Associació de Llars d'Infants de Catalunya y la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya en un comunicado en el que advierten de las "graves consecuencias" económicas, educativas y sociales que eso podría tener.

Las 3 entidades defienden al reducción de ratios como medida de mejora de la calidad educativa y de una atención más individualizada, pero señalan que podría provocar pérdida de plazas en centros, lo que comportaría una reducción de los ingresos en paralelo al aumento de gasto en personal.

UN 56% MENOS DE PLAZAS

Según la Associació Catalana de Llars d'Infants, una guardería de 2 líneas y 82 plazas pasaría a tener 36 si mantuviese una educadora por aula, lo que representaría perder el 56% de plazas.

En este escenario, el coste mensual por niño pasaría de los 428 euros que el estudio toma como referencia a los 975 euros, un incremento de cerca del 128% que supone "más que duplicar" las cuotas que deberían asumir las familias.

La presidenta de la entidad, Conxita Pericó, ha dicho que es "paradójico" que una medida concebida para mejorar la calidad educativa pueda acabar privando a niños de su derecho a la educación.

"¿Qué harán las familias que no puedan asumir este incremento de las cuotas y que tampoco puedan acceder a una plaza pública?", se ha preguntado.