Guns N' Roses actuará el 9 de junio de 2025 en el Estadi Olímpic de Barcelona

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Guns N' Roses ha anunciado que actuará el 9 de junio de 2025 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, en el marco de su tour 'Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things'.

Este será el "único concierto" de la banda de hard rock estadounidense en España durante 2025, ha informado Live Nation en un comunicado de este lunes.

La venta general se abrirá a partir de este viernes 13 de diciembre en los puntos de venta oficiales --Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés--; la preventa Live Nation-S.SMusic será este miércoles 11 y la preventa Live Nation el jueves 12.