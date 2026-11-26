El hotel adquirido por H10 - H10

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

H10 Hotels ha adquirido el Hotel Kette, un 4 estrellas situado en un edificio histórico del siglo XVII junto a la Plaza de San Marcos y el Gran Teatro La Fenice de Venecia y que se enmarca en la estrategia de expansión de la cadena en las principales ciudades europeas, donde alcanza los 10 hoteles en destinos como Roma, Londres, Berlín, Lisboa, Oporto y París, además de Venecia.

La empresa "refuerza su apuesta por el mercado italiano al sumar su segundo establecimiento en la ciudad de los canales", que llevará el nombre provisional de H10 Kette y se suma al H10 Palazzo Canova, de 4 estrellas Superior ubicado en el Gran Canal junto al Puente de Rialto, informa este jueves en un comunicado.

Con la incorporación de este inmueble, que dispone de 63 habitaciones y acometerá un proyecto de reforma, la cadena cuenta con cuatro hoteles en Italia, junto a sus dos establecimientos en Roma: el H10 Palazzo Galla y el H10 Roma Città.