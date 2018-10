Hereu liderará junto a Zaragoza la campaña del PSC para las municipales

Actualizado 28/02/2011 15:43:13 CET

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSC opta por la cohabitación de cara a las elecciones municipales del 22 de mayo, y esta campaña la liderarán el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el secretario de Organización, José Zaragoza.

Según ha confirmado el propio Hereu en rueda de prensa tras la ejecutiva del PSC, Hereu dará la cara y se ocupará de las "ideas fuerza", los candidatos a la alcaldía ejercerán el liderazgo en cada uno de sus respectivos municipios y Zaragoza será el jefe de campaña y se ocupará de la 'cocina', la coordinación y el apoyo técnico entre los 450 alcaldables.

En la primera ejecutiva socialista tras las primarias de Barcelona, Hereu ha emplazado a sus compañeros de partido a abrir las fronteras de su organización para lograr amplias mayorías que les aseguren la victoria: "Necesito el apoyo del PSC y también de quien no es del PSC para ganar Barcelona".

Hereu, que es el responsable de política municipal del partido, centrará su acción en la capital catalana, aunque también se ocupará de la convención municipalista del PSC y el programa marco de cara al 22 de mayo.

"No se si tendré mucho tiempo para ir por Catalunya, porque en Barcelona hay 73 barrios que me esperan y me los pienso patear todos", ha indicado, al preguntársele sobre cuál será su presencia en el resto del territorio catalán.

Hereu ha destacado que el mayor reto que tienen él y Zaragoza es que el PSC sea visto como una organización atractiva para quienes no lo votaron en las autonómicas, e incluso para quienes se inclinan por otros partidos en las generales, añadiendo: "Ahora les pediremos que apoyen nuestro proyecto".

De forma unánime, la ejecutiva del partido quiere que Zaragoza sea el jefe de campaña, responsabilidad que ejerció con éxito durante las últimas contiendas, pero no en las catalanas, cuando este cargo lo ostentó Jaume Collboni.

PIDE UNIDAD

En la ejecutiva, Hereu ha asegurado a los suyos que les ha "pedido y exigido" que toda la organización se ponga a trabajar, para ganar las municipales, recordando que él no será alcalde si no es la lista más votada, aunque pueda sumar con ERC e ICV-EUiA.

El propósito del alcalde es que la organización ponga toda la carne en el asador para ganar las municipales, en una campaña en la que aún no se ha confirmado si participarán el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el primer secretario del PSC y ex presidente de la Generalitat, José Montilla.

También ha dicho que tras las primarias, ahora no toca hacer reproches, en relación a la falta de apoyos que tuvo en la dirección del partido para volver a ser candidato socialista a la reelección.

Los ejes de la campaña: el liderazgo de los alcaldes y las políticas sociales, algo que la derecha no prioriza y ataca, como en su opinión está demostrando el nuevo Govern de Artur Mas con el recorte presupuestario.

Hereu ha vuelto a indicar que ha salido reforzado tras competir con Montserrat Tura en las primarias de Barcelona a mediados de mes, y ha recordado que "desde la unidad y la apertura", es posible que el PSC gane todas las batallas, también la de Barcelona.

Antes de la ejecutiva, a la que también ha asistido Tura, Hereu ha mantenido un encuentro a primera hora de la mañana con Montilla, de la que el edil no ha dado concreciones.