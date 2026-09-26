3 heridos, uno de ellos grave, tras derrumbarse el tejado de una vivienda en Canovelles (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España).- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El derrumbe del tejado de una vivienda unifamiliar en Canovelles (Barcelona) ha provocado este sábado 1 herido grave, que ha sido trasladado al Hospital de Sant Pau de Barcelona, y 2 heridos leves, transportados al Hospital de Granollers (Barcelona).

Los Bombers de la Generalitat han extraído a las personas afectadas, entre las que también se encontraba 1 menor que ha resultado ileso, tras recibir un aviso a las 12.59, han informado junto al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en sendas publicaciones en 'X' recogidas por Europa Press.

Se han desplazado al lugar de los hechos 10 dotaciones de los bomberos, el SEM ha activado a 6 ambulancias y 2 de los equipos movilizados han sido conjuntos entre ambos cuerpos de emergencias.