La historiadora Kathleen Belew ve una radicalización "sin precedentes" en la extrema derecha

La historiadora Kathleen Belew - BRIAN MCCONKEY - CAPITÁN SWING

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La historiadora estadounidense Kathleen Belew asegura que hay una "radicalización a una escala sin precedentes" de la extrema derecha y el supremacismo blanco, propiciada por el auge de las redes sociales, en una entrevista con Europa Press.

La profesora asociada de la Universidad del Noroeste publica 'Traed la guerra a casa. El resurgimiento de la ultraderecha y el supremacismo blanco' (Capitán Swing), título inspirado en la consigna del líder del Ku Klux Klan, Louis Beam, 'traer la guerra a casa', con la que invitaba a trasladar el combate militar de Vietnam al ámbito civil entre veteranos anticomunistas.

El libro explica la historia del supremacismo blanco a través de movimientos como el Ku Klux Klan, Aryan Nations o The Order, hasta llegar a un presente donde "el ascenso de la extrema derecha es un fenómeno mundial, debido en gran medida a que esta ideología se propaga globalmente a través de Internet", dice su autora.

REDES SOCIALES Y RECLUTAMIENTO

Afirma que los grupos del poder blanco fueron pioneros en el activismo en línea a principios de la década de 1980: "A medida que las redes sociales han cobrado un papel central en nuestras vidas, estos grupos las han explotado para el reclutamiento y la radicalización a una escala sin precedentes".

Belew asegura que, lejos de actuar como lobos solitarios, quienes se han sumado a este movimiento están perfectamente organizados y han sabido captar a los jóvenes estadounidenses que "entran en contacto con materiales del poder blanco a través de sitios web y redes sociales".

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

"El movimiento del poder blanco opera mediante una serie de círculos concéntricos. En el centro se encuentran los activistas plenamente entregados, que viven y respiran el movimiento: educan a sus hijos en casa con materiales del movimiento, se casan con otros activistas y asisten a iglesias vinculadas a esta ideología", afirma.

Existe un círculo más amplio de personas menos involucradas pero que realizan acciones como aportar dinero, leer materiales con regularidad y participar en marchas o desfiles, mientras que en un círculo exterior "se sitúan personas que, por ejemplo, nunca participarían en una marcha, pero podrían quedarse al otro lado de la calle para vitorear a los manifestantes".

TRUMP Y FINANCIACIÓN

Esta forma de organización logra dos cosas: "Traslada las ideas de los extremistas al discurso general y localiza a personas susceptibles de ser radicalizadas para atraerlas hacia el núcleo del movimiento", mientras que la financiación proviene tanto de donaciones como de actividades delictivas a gran escala, afirma.

En todos los aspectos, salvo en la raza, el movimiento del poder blanco es diverso y "ha atraído a personas de ciudades, suburbios y zonas rurales; a individuos de todos los niveles educativos y estratos económicos, y a personas de distintos géneros y edades", y según la historiadora, Donald Trump ha acogido a estos activistas en su coalición.