El Homrani: "Las residencias están ahora mucho más preparadas"

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha afirmado este viernes que "las residencias están ahora mucho más preparadas" que cuando estalló la crisis del coronavirus, en una entrevista en la red de televisiones locales 'La Xarxa'.

Según El Homrani, los centros de la tercera edad en Catalunya están ahora mejor abastecidos de Equipos de Protección Individual (EPI), es más fácil hacer aislamientos, están mejor atendidos por los CAP y cuentan con "planes de contingencia propios" ante el riesgo de una segunda oleada de la epidemia en otoño.

El conseller ha recordado que el ámbito residencial ha sufrido mucho en todo el mundo, no solo en Catalunya, y ha reiterado que la decisión del Gobierno central de centralización la compras de EPI en las primeras semanas de marzo "fue un error" que retrasó 10 días la atención en los geriátricos.

REGULARIZACIONES

Durante la entrevista, el conseller se ha referido también a la situación de los temporeros de la fruta en Lleida y los brotes de coronavirus vinculados a sus condiciones de trabajo y alojamiento: "Los temporeros son víctimas de la situación y no los causantes", ha dicho.

Ha pedido "valentía" al Gobierno central para regularizar la situación de los migrantes, tal como se ha hecho en Portugal e Italia, y ha reflexionado sobre las ventajas de que extranjeros irregulares hubieran podido trabajar durante la pandemia, por ejemplo, en el ámbito de la salud.

CRITICA A LA GESTIÓN DE LOS ERTE

En cuanto a los ERTE, el conseller ha lamentado que no haya una oficina de seguimiento para los trabajadores en esta situación, y ha recordado que la Generalitat ha atendido 400.000 consultas laborales desde el inicio de la crisis, la mayoría de las cuales --el 80%-- hacían referencia a los ERTE, sobre los cuales, ha recordado el conseller, el Govern no tiene competencia.

"No tiene sentido que no haya habido un espacio de atención donde cada ciudadano pueda preguntar qué pasa con su expediente", ha criticado el conseller, que ha indicado que el Govern se ha ofrecido a ayudar al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), cuya plantilla considera que debe reforzarse.

"La mitad de las oficinas de trabajo de Barcelona no tienen profesionales del Sepe, y eso no puede ser", ha manifestado El Homrani que también ha censurado la falta de transparencia del Estado entorno al número de ciudadanos que no han cobrado la prestación.