El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona acoge el IV Congreso Nacional de Esofagitis Eosinofílica

Es una de las alergias alimentarias con mayor crecimiento en la actualidad



BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona acoge este sábado el IV Congreso Nacional de Esofagitis Eosinofílica, una enfermedad crónica mediada por el sistema inmune que provoca una inflamación del esófago tras su exposición a diferentes componentes de la dieta o, en menor medida, del ambiente.

El Doctor Alfredo Lucendo, presidente de la European Consortium for Eosinophilic Disesases of the Gastrointestinal Tract (Eureos) y jefe de Sección de Aparato Digestivo del Hospital de Tomelloso (Ciudad Real), ha advertido de que es una de las alergias alimentarias con mayor crecimiento en la actualidad, informa en un comunicado la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (Aedeseo).

Ha asegurado que las pruebas indican que su frecuencia ha aumentado tanto en niños y adultos, hasta llegar a ser la primera causa de enfermedad crónica del esófago en jóvenes y la primera en impactación esofágica en todas las edades: ha pasado de tener una prevalencia de 34.4 por cada 100.000 habitantes a más de 100 por cada 100.000, según los últimos estudios.

La Doctora Ruth García, responsable de la Comisión Médica de Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica, ha afirmado que actualmente hay mucho interés en investigar la enfermedad, de la que no se conoce exactamente su origen.

Ha explicado que "su base genética es indudable, pero también se ha comprobado una gran influencia de los factores ambientales en su desarrollo".

INVESTIGACIONES SOBRE SU ORIGEN

Varias líneas de trabajo investigan cómo la manipulación genética de alimentos puede influir en la EoE, aunque también se estudia cómo puede hacerlo la 'Teoría de la higiene', que sugiere que una menor exposición a agentes infecciosos en la infancia puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades inmunológicas.

El Congreso contará con la participación --presencial y telemática-- de alrededor de 1.100 personas, así como de unos 800 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeras y nutricionistas, principalmente, y 300 pacientes, investigadores y familiares de pacientes.