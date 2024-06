El Hospital Vall d'Hebron supera las 100 cirugías robóticas urológicas pediátricas

Trata malformaciones del sistema urinario en niños de 2 años o más



BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona es el "único" centro de España con un programa de cirugía robótica urológica para pacientes pediátricos y ya ha realizado más de 100 intervenciones de este tipo, ha informado este viernes en un comunicado.

El jefe de sección de Urología Pediátrica y Trasplante Renal, Marino Asensio, ha concretado que han realizado 125 cirugías robóticas superando así "el número simbólico del centenar de operaciones", cifra que acredita al hospital como centro de referencia para formar profesionales de otros centros.

Vall d'Hebron es "pionero" en cirugías pediátricas con el robot Da Vinci en Europa y su programa de cirugía robótica urológica trata malformaciones del sistema urinario en niños a partir de los 24 meses.

La cirujana de Vall d'Hebron Glòria Royo ha explicado que el robot Da Vinci les ayuda a ganar precisión a la hora de manipular el tejido: "Permite trabajar en espacios muy pequeños, que en cirugía pediátrica es muy importante, y hacer suturas y disecciones muy finas".

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA

Royo ha añadido que el robot no tiene autonomía para hacer movimientos quirúrgicos: "Los cirujanos somos el cerebro de las intervenciones y los brazos del robot solo traducen el movimiento de las manos de los profesionales".

El uso del robot Da Vinci también permite realizar una cirugía mínimamente invasiva, que contribuye a un postoperatorio más rápido y con menos dolor, así como un regreso a la vida cotidiana del paciente pediátrico más temprano.

Una de las 125 intervenciones es la de Ian, un paciente que con 9 años sufrió un cólico nefrítico y ha explicado a Europa Press su experiencia quirúrgica: "Me dolía mucho y, ahora que ya me han operado, me encuentro mucho mejor".

La madre de Ian, Laia Torné, ha añadido que les dijeron que se trataba de "una operación innovadora, 3D", y ha recalcado su agradecimiento a esta cirugía mínimamente invasiva que permitió a su hijo volver a la escuela en un semana y en dos a las clases de natación.