El D-Hub en Nissan recibirá 65 millones del Perte VEC y asegura la reindustrialización

La inversión está avalada por Andbank, CaixaBank, Avalis, Abanca y Banco Sabadell

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto D-Hub, liderado por QEV Technologies y B-Tech, recibirá 65 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), lo que permite asegurar la reindustrialización de los terrenos de Nissan, según un comunicado de QEV Technologies este martes.

A primera hora de este martes, la empresa ha explicado que se habían logrado avales por valor de 48 millones de euros que "garantizan el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos tractores del 'hub'", centrados en la producción de vehículos eléctricos.

Las entidades que han avalado el proyecto para poder recibir los fondos del Perte VEC han sido Andbank, CaixaBank, Avalis, Abanca y Banco Sabadell.

El ceo de QEV Technologies, Joan Orús, ha explicado que los avales muestran el "rol estratégico y el gran potencial que tiene el plan de reindustralización" y ha mostrado su satisfacción por los avales logrados.

Las empresas que forman parte del proyecto son QEV, B-Tech, Hub Tech Factory, Biofreshtec, EPL Engineering, Grupo Trade Medioambiente, LGAI Technological Center, Limpieza Nervion, Lunagua, Millor Energy Solutions, Nuevas Técnicas de Automoción Industrial, Power Electronics España, Relats, S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, Tradia Telecom, Wall Box Chargers y Zeleros Global.

El D-Hub prevé destinar los fondos "a los grandes proyectos estratégicos del Consorcio, afianzados tras el cierre de los avales, y cuya puesta en marcha es prioritaria".

Las líneas secundarias o no urgentes del proyecto serán respaldadas con inversión privada, y se buscará apoyo adicional procedente de fuentes de subvención alternativas como el Programa Moves II, destinado a la movilidad eficiente y sostenible, o el Perte VEC 2.

REINDUSTRIALIZACIÓN

Con la concesión de los fondos del Perte VEC, el D-Hub ha explicado que avanza "hacia la adjudicación de la licitación de los terrenos de Zona Franca", que se debe resolver en los próximos días y al cual es el único candidato.

Ha señalado que, en paralelo, la alianza logística e industrial formada por QEV Technologies, B-Tech y Goodman "está ultimando detalles para cerrar el resto de acuerdos de inversión".

La previsión de las empresas es poder instalarse en los terrenos de la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona a inicios de 2023 y la empresa ha señalado que "el objetivo es poder contratar al mayor número de exempleados antes de diciembre del 2023".

PREVISIONES INICIALES

En un primer momento, el proyecto del D-Hub debía recibir 107 millones de euros del Perte VEC, lo que lo convertía en el tercer proyecto que más fondos recibía.

Los fondos estaban condicionados a lograr avales por el 90% del importe, de los que Andbank aportaba 32 millones y el Institut Català de Finances (ICF), otros 40 millones.

Sin embargo, el Ministerio de Industria no aceptó el aval del ICF al considerar que una entidad pública no podía avalar fondos públicos y que no cuenta con ficha bancaria, por lo que se tuvo que negociar con otras entidades bancarias en los últimos días para lograr los avales.