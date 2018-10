Iceta ve el 'Consell de la República' en Bruselas un "premio de consolación" para Puigdemont

Publicado 28/02/2018 22:20:37 CET

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha valorado este miércoles que el plan de JxCat y ERC para crear en Bélgica una Assamblea de Representants de la República, una Presidència del Consell de la República y un Consell per la República es un "premio de consolación" para Carles Puigdemont.

En una entrevista de 8TV recogida por Europa Press, así se ha pronunciado al preguntársele por esta estrategia para dar una estructura que permita a Carles Puigdemont mantener su actividad desde Bruselas, mientras que en Catalunya se investiría a un presidente que no fuera él, y se formaría un Govern de acuerdo con la legislación actual.

Iceta ha considerado este plan "muy extraño" porque los catalanes ya tienen sus propias instituciones tal y como recoge el Estatut: un Parlamento que escoge a un presidente que nombra a un gobierno, y se ha mostrado contrario a añadir otros organismos.

"No me gustaría que dentro de un tiempo tengan que salir aún más representantes del mundo independentista diciendo que pusieron más pan que queso, o que exageraron, que no dijeron toda la verdad o que engañaron", ha argumentado.

Sobre la posibilidad de que Jordi Sànchez sea el candidato a la Presidencia --tal como recoge el documento hecho público por la CUP--, ha considerado que a Catalunya no le conviene tener a un presidente en prisión preventiva y que tampoco le conviene a Sànchez: "Para preparar su estrategia de defensa es mejor que no tenga las obligaciones y limitaciones del cargo".

Se ha mostrado partidario de acercar a los políticos independentistas en prisión preventiva a cárceles catalanas, aunque ha defendido la independencia judicial y las decisiones de los jueces.

Ha explicado que en el pleno de este jueves votarán a favor de todas las propuestas de resolución planteadas, menos la de JxCat --y las enmiendas de la CUP sobre la declaración de independencia--, porque entienden que quiere de alguna manera prolongar la legislatura anterior que fue "un fracaso".