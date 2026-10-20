El ICF renueva cuatro miembros independientes de su Junta de Gobierno

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BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha renovado cuatro miembros independientes de su Junta de Gobierno: la exconsejera delegada de Pronovias, Cristina Alba; la directora de Recursos Humanos de Ricoh España y Portugal, Gloria Ausió; el consejero independiente de Andbank y Estabanell, Albert Rosés, y el exconsejero delegado de Andbank, Ricard Tubau.

Su designación coincide con la finalización del mandato de Joan B. Casas, José Luis Peydró, Xavier Puig y Pilar Soldevila, a los que la entidad "agradece su dedicación, su compromiso y su contribución decisiva a la consolidación del ICF como instrumento clave de apoyo al tejido empresarial y social catalán", informa el Govern en un comunicado sobre los acuerdos del Govern de este martes.

De esta forma, el ICF mantiene una mayoría de miembros independientes dentro de su máximo órgano de decisión, como exige la normativa estatal y europea aplicable a las entidades de crédito.

El nombramiento de los cuatro vocales, que se ha realizado siguiendo los procedimientos internos para garantizar la independencia de los candidatos, ha sido aprobado después del informe favorable previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Junta de gobierno en cuanto a su idoneidad, conocimientos y experiencia.

De este modo, la Junta de Gobierno del ICF, presidida por el secretario general del Departamento de Economía y Finanzas, Juli Fernández, sigue configurada por un total de once miembros con una mayoría de seis vocales independientes y con Vanessa Servera como consejera delegada.

Los vocales dominicales, que representan a la Generalitat, son --aparte además de Fernández-- la secretaria general del Departamento de la Presidencia, Eva Giménez; el secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos, Francesc Trillas, y el secretario de Empresa y Competitividad, Jaume Baró.