Identifican un gen clave en la adaptación de las plantas en terrenos donde varía la salinidad

Publicado 13/12/2018 14:24:28 CET

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Unidad de Fisiología Vegetal del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en colaboración con la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y el Instituto John Innes Centre del Reino Unido, han identificado un gen clave en la adaptación de las plantas a suelos con niveles fluctuantes de salinidad.

Se trata de un gen transportador de sodio, conocido con el nombre de HKT1;1, hallado después de hacer un análisis genómico a gran escala secuenciando el genoma completo de 77 individuos de la planta modelo 'Arabidopsis thaliana' de poblaciones gerundenses, comprendidas entre Blanes y el Cap de Creus, según ha informado la UAB este jueves en un comunicado.

Cuando la salinidad del terreno es muy elevada, como pasa en primera línea de mar, los niveles de sodio pasan a ser tóxicos para estas plantas y necesitan un mecanismo de exclusión, por esta razón, el descubrimiento, detallando las variaciones genéticas en las diferentes formas del gen, ha probado que impide la entrada de sodio por las raíces y favorece a su supervivencia en estas condiciones.

Esta información obtenida es altamente valiosa para mejorar la sostenibilidad de la producción de cultivos en un escenario de creciente salinización de los suelos debido a la presión humana y al cambio climático.

Los resultados de este trabajo son parte de la tesis doctoral de Sílvia Busoms, hecha en cotutela internacional entre la UAB, la Universidad de Aberdeen y la Universidad de Notthingham, y que se han publicado en la revista americana 'Proceedings of the National Academy of Science'.