El IEC incorpora 'feminicidi', 'trans', 'resilient' y 'negacionisme' a su diccionario

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha incorporado a la versión en línea del 'Diccionari de la llengua catalana' (DIEC) 21 palabras nuevas entre las que figuran 'feminicidi', 'trans', 'resilient' y 'negacionisme' y la modificación de más de 600.

Entre los artículos que la Sección Filológica del IEC ha acordado añadir a la versión en línea del diccionario también está 'metabolitzar', 'cis', 'cisgènere' y 'transidentitat', ha informado este lunes la institución académica en un comunicado.

La secretaria de la Sección Filológica, Mercè Lorente, ha explicado que los mismos integrantes del IEC hacen peticiones de entradas nuevas y reciben mensajes de parlantes de diferentes ámbitos, y ha añadido que las novedades también son fruto del trabajo sistemático de redacción del 'Diccionari essencial de la llengua catalana', una selección que incluye 30.000 de las 80.000 entradas del DIEC "mucho más detalladas y que será consultable, exclusivamente en línea, en 2023".

Las modificaciones incorporadas incluyen adiciones, enmiendas y supresiones que pueden afectar a cualquier información del artículo de diccionario, desde la categoría gramatical, los ejemplos, la información morfológica, las locuciones y las definiciones.

Entre estas modificaciones destacan la adición de sentidos en palabras como 'afer' (relación amorosa), 'aplicació' (conjunto de programas informáticos), 'sidral' (situación de mucho desorden) y 'tapaboques' (pieza de ropa en forma de tubo para abrigar el cuello y la boca).

Se han añadido una setententa de locuciones al diccionario, muchas de ellas pertenecientes al registro coloquial, como 'i un be negre', 'per collons', 'importar un rave', 'amb els pixats al ventre', 'tenir ours', 'en negre', 'no tenir nom' y 'de llarg', entre otras.