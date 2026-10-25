Illa afirma que "algunos se confunden de adversario" y pide unidad en torno al PSOE

El presidente de la Generalitat de Catalunya y primer secretario del PSC, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este domingo que "algunos se confunden de adversario", en referencia al espacio a la izquierda del PSOE, y ha pedido que la ciudadanía que quiera evitar un gobierno de PP y Vox vote a los socialistas, opción que ha considerado la más útil para lograrlo.

"El penalti decisivo lo tira el veterano y el que no falla nunca, no el novato y el que siempre está con cositas", ha afirmado Illa en un acto de presentación de los candidatos del PSC por Tarragona, en el que también ha asegurado no querer entrar en debates con las formaciones políticas de la izquierda alternativa.

El presidente ha elogiado la carrera de servidora pública de Ione Montalvo, cabeza de lista del PSC en Tarragona y hasta ahora directora médica del Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, y ha destacado también su formación en materia política: "Una persona que ha mamado los valores socialistas en su familia, que sabe el precio se tiene que pagar por defender estos valores y estos principios en momentos en los que las cosas no van cuesta abajo sino cuesta arriba".

Asimisno, ha dicho que el PSC tiene "opciones de mejorar los resultados" en Tarragona respecto a las elecciones generales del 2023, y ha mostrado su confianza en que los candidatos del partido en la provincia lo lograrán.

LEY GENERAL SANITARIA

Illa ha recordado la Ley General Sanitaria, impulsada por el exministro de Sanidad Ernest Lluch en 1986, y ha puesto en valor que 40 años después la esperanza de vida ha aumentado unos 8 años en España, el doble de lo que lo ha hecho en Estados Unidos, país sin un sistema de sanidad pública desarrollado como el español.

"¿Ha quebrado el estado? No. ¿Es más eficiente aquí que en los Estados Unidos? Sí", ha reivindicado en este sentido, además de criticar a aquellos que reclaman la intervención del sector de la energía ante el aumento de los precios pero que critican la regulación en el mercado de la vivienda.

"El metro hace 100 centímetros siempre", ha dicho, y se ha mostrado favorable a intervenir ambos mercados cuando la ley de la oferta y la demanda a su juicio no funciona.

Illa ha afirmado que la ley de vivienda funciona en los territorios en los que se ha aplicado, y ha criticado los estudios "aparentemente independientes financiados por estos representantes del gran dinero" que aseguran que la ley no funciona con el objetivo de beneficiar, dice, a aquellos a los que les interesa hacer negocio.

CRÍTICAS A VOZ

El presidente, además, ha criticado unas declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que afirmaba querer defender la identidad catalana ante el islamismo: "¿Qué broma es esta de mal gusto? ¿A quién toman el pelo?", ha dicho.

Ha hecho referencia a la "censura" impulsada por el partido en el cine en Castilla y León y sobre libros en lengua catalana en la Comunitat Valenciana para contradecir esas declaraciones.

"¿Esto es defender Catalunya, esto es defender España?", se ha preguntado, y ha considerado que las políticas de Vox suponen volver 50 años atrás como mínimo.

NEUTRALES

Salvador Illa también ha criticado a aquellos que se definen como neutrales en una situación como la actual, y ha considerado que esta posición implica tomar partido "por los de la involución, por los que si hubieran podido mandar no hubieran devuelto la convivencia a Catalunya".

"No daremos lecciones, pero que no nos den demasiadas, que no las aceptaremos", ha sentenciado.