Illa afirma que habilitarán "bien pronto" una nueva modalidad de Es-Alert para avisos preventivos

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el Govern pondrá en marcha "bien pronto" una nueva modalidad de Es-Alert para avisos preventivos, con el objetivo de diferenciarla de los avisos para comunicar alertas inmediatas o restricciones.

En una entrevista en Catalunya Ràdio este martes recogida por Europa Press, ha dicho que los Es-Alert son una herramienta útil, pero que están perfeccionando la herramienta estudiando como funcionan otros países, como por ejemplo Japón.

"Será un Es-Alert de precaución, de aviso, no como los que hacemos ahora, que son para comunicar restricciones o estados de alerta; serán previos", ha detallado.

Illa se ha mostrado satisfecho de como funciona esta herramienta, y ha asegurado que ayuda a generar una cultura de autoprotección ante fenómenos meteorológicos extremos o situaciones de emergencia.

Ha defendido que el nuevo escenario climático "que todavía algunos niegan" obliga a las instituciones a actuar con políticas de mitigación, pero también de adaptación a la nueva realidad.

DESAHUCIOS

Más allá de esta cuestión, Illa ha abordado la situación de la vivienda, ha negado que haya disminuido la oferta de vivienda en el mercado por las políticas del Govern y ha reivindicado regular el mercado, además de fomentar la construcción.

Frente a lo que defienden algunos empresarios de regular el mercado energético ante la subida de precios y no hacerlo con el de la vivienda, ha dicho que "el metro debe medir 100 centímetros para todo".

Preguntado por si él hará huelga el 11 de noviembre, ha respondido: "El presidente de la Generalitat no hace huelga. El presidente de la Generalitat respeta el derecho de huelga, trabaja para que todo el mundo que quiera ejercerlo pueda ejercerlo, pero estaré haciendo frente a mis obligaciones".

También se ha referido al desahucio de Annabel Gavaldà, hermana del cantante de 'Els Pets', Lluís Gavaldà, y ha afirmado que se ha paralizado: "La información que tengo es que este desahucio se ha detenido".

Y ha asegurado que ha sido gracias a los decretos de vivienda del Govern: "Este desahucio, gracias al decreto que algunos no votan, y es una ocasión que tengo para volver a pedirles que lo apoyen, se ha podido detener".

DEBATE EDUCATIVO

En educación, Illa ha afirmado que se están produciendo conversaciones con los sindicatos docentes, y ha reivindicado que el Govern ha afrontado el debate sobre la educación y que está comprometido: "Debemos hacer un replanteamiento del sistema", que se haga con un debate amplio entre todos los agentes implicados.

Ha apuntado a decisiones respecto al uso de pantallas y la digitalización, a reforzar o reorientar la escuela inclusiva, la autonomía de los centros, la autoridad de los docentes o la evaluación, entre otras cuestiones: "Lo que más me preocupa es que acertemos exactamente hacia dónde vamos".

PARO EN RODALIES

Respecto a Rodalies y al paro de maquinistas de principios de octubre tras afectaciones en la red por un temporal, ha reiterado su idea de que "la seguridad no es subjetiva", y ha mantenido que el Govern tiene interlocución con los sindicatos de maquinistas, pero que cuando haya alguna actitud que no considere adecuada, la explicará.

Illa ha admitido que en temas como la información al usuario hay un "recorrido clarísimo de mejora", y que es una de las cuestiones que abordarán esta semana en una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

LOS DISTURBIOS EN FRANCIA

El presidente se ha referido también a los disturbios de estos últimos días en Francia, que ha considerado una señal de parte de la población francesa para expresar su inquietud por algunas cuestiones, aunque ha advertido de la presencia de "grupos radicales de todo signo".

"Aprovechan estas protestas para generar violencia, que yo condeno rotundamente", y ha llamado a canalizar este descontento en propuestas y cambios desde las instituciones democráticas frente a la instrumentación de la extrema derecha.